El Kun Agüero disparó contra Sampaoli por Rusia 2018: "Muy extraño"

El ex jugador de Independiente dio detalles de su relación con el entrenador en la Selección Argentina.

Desde Qatar, donde se realizará el viernes 1 de abril el sorteo para el Mundial de Qatar 2022, el Sergio "Kun" Agüero volvió a criticar al entrenador Jorge Sampaoli por sus comportamientos y actitudes cuando estuvo al frente del plantel del seleccionado argentino. El ex jugador del Manchester City, que por un arritmia cardíaca descubierta en diciembre de 2021 se vio obligado a abandonar la actividad profesional, dio detalles de su relación con el DT y aseguró: "Algo no me gustó".

Además, en charla con TyC Sports contó experiencias previas al Mundial de Rusia 2018: "Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó y me dijo ‘Vení, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, venite para acá (Argentina)’. Yo le dije que me diera un tiempo para hablar con mi médico, porque como íbamos a ir a Barcelona y yo estaba ahí rehabilitándome pensaba en quedarme. Terminé yendo, fui uno de los primeros y me entrené como loco, pero después de eso hubo algo no me gustó".



Agüero continuó enumerando y contando situaciones y charlas que había tenido durante esa etapa de convivencia del seleccionado mayor con Sampaoli. En ese momento el "Kun" estaba recuperándose de una operación en su rodilla derecha para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo, algo que no fue reconocido por el cuerpo técnico y le llamó la atención: "No voy a decir el nombre de quién me lo dijo, pero me avisaron que si no entrenaba a la par del grupo, que ya estaba completo, no iba al Mundial. A partir de ahí todo me pareció muy raro, y arrancamos mal. Ni siquiera fue el entrenador quien me lo dijo, fue otra persona. Por suerte no pasó nada, pero empecé a entrenar a la par una semana antes de lo previsto. En un momento dije ‘este loco me va a dejar afuera del Mundial’”.

No es la primera vez que Agüero critica al ex entrenador de Argentina, ya lo había hecho durante un vivo en su canal de Twitch en 2020, que se volvió viral porque allí mostraba un video del DT del partido entre Argentina-Nigeria, en el que se lo veía corriendo solo. El ex delantero, al ver esa situación, exclamó en el vivo de su canal ante miles de seguidores: "¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo, señor? ¿A dónde vas? Corré para el lado donde estamos nosotros, ¿A dónde vas corriendo para el otro lado? ¿Para dónde vas? Doping, debería haberle tocado el doping. Debería haber doping para los entrenadores, ¿no?".