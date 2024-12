El insólito ataque a Dibu Martínez de una leyenda del fútbol inglés: "Absurdo"

Fulminaron a Dibu Martínez por un error en la Champions League.

Una leyenda del fútbol inglés sorprendió a todos y cruzó a Emiliano "Dibu" Martínez, después de un error del arquero de la Selección Argentina con el buzo de Aston Villa en la UEFA Champions League 2024-2025. Más allá de que el equipo dirigido por Unai Emery se impuso finalmente por 3-2 frente a Leipzig en Alemania, el exdelantero Alan Shearer atacó al marplatense.

El exgoleador de la Selección de Inglaterra, de 54 años, culpó al ex Independiente por el empate parcial por 1-1 de Lois Openda. Más allá de que el yerro no fue solamente del campeón del mundo sino también de sus compañeros de la defensa, el ex Newcastle arremetió contra el argentino de manera exagerada.

Alan Shearer apuntó contra Dibu Martínez: "¿Qué demonios estaba haciendo?"

El exatacante británico se refirió al tanto del 1-1 de Openda para Leipzig vs. Aston Villa y disparó munición gruesa: “Todos estaban allí, menos el arquero. ¿Qué demonios estaba haciendo? No ve a Openda en acción...". De hecho, opinó en la cadena de televisión deportiva Amazon Prime -en el Reino Unido- que en la mencionada maniobra "Martínez sale de su área y piensa que lo va a alcanzar, pero nunca lo hace. Un error terrible. Simplemente no lo ve venir desde su lado derecho“.

Aunque al mismo tiempo remarcó que "Emi" es un muy buen portero, Alan enfatizó en que “todo su buen trabajo se echó a perder por un error absurdo". Por último, insistió con que "en los últimos 10 o 15 minutos, Leipzig ha jugado mejor y ha pasado mejor el balón, todo porque se ha metido en el partido gracias a ese error”.

Alan Shearer, emblema del fútbol inglés, liquidó a Dibu Martínez.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

180 partidos oficiales desde el 2021.

220 goles recibidos.

60 vallas invictas.

Sin títulos obtenidos.

Los partidos de Aston Villa en la Champions League 2024/2025