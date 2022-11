El inesperado deseo de Luis Enrique para la Selección Argentina y Lionel Messi: "Me gustaría"

Luis Enrique, DT de España, debutó como streamer en Twitch y lanzó un inesperado deseo para la Selección Argentina y Lionel Messi de cara al Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique lanzó un inesperado deseo para Lionel Messi y la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El DT español hizo su debut en Twitch pocos días antes del primer partido de España en dicho certamen, en el que su equipo se medirá ante Costa Rica en búsqueda de los tres puntos. El estratega, que conoce bien a la "Pulga" de su paso por el Barcelona, no dudó en elogiar al 10 de la "Albiceleste" antes del inicio de la Copa del Mundo.

El entrenador que ganó todo con el "Blaugrana" en tres temporadas se perfila para dirigir por primera vez en este certamen internacional después de su arribo en julio del 2018. Por supuesto, el principal candidato para él es su país, pero no descarta a los dirigidos por Lionel Scaloni, como tampoco a otros seleccionados poderosos como es el caso de Brasil o los europeos. Igualmente, el principal mensaje fue para el 30 del PSG que jugará su quinto Mundial.

"Si no ganara España el Mundial me gustaría que lo gane Argentina. Por un jugador de la talla de Lionel Messi, si no lo ganamos nosotros, me gustaría que lo gane Argentina. Yo creo que sería hasta injusto que se retirara sin ganar un Mundial, aunque todavía podría jugar otro. Va a ser su quinto y podría ser el sexto. Por capacidad física y por ambición, yo creo que no hay que descartarlo", lanzó Luis Enrique con respecto a Lionel Messi.

Con la "Pulga" y el DT en el equipo, el Barcelona se adjudicó seis trofeos nacionales (dos Ligas, tres Copa del Rey y una Supercopa) y tres internacionales. En 2015 se quedó con la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y más tarde el Mundial de Clubes. El último encuentro que dirigió fue en 2017 y un año después llegó al gran objetivo de dirigir a la "Furia Roja" con la que ya disputó la Eurocopa del 2020 (semifinales) y la Liga de Naciones 2020/21 (subcampeón).

Lionel Messi reveló una pelea que tuvo con Luis Enrique

Lionel Messi brindó una entrevista a Jorge Valdano en su ciclo Universo Valdano, habló sobre la participación de la Selección Argentina en el Mundial y recordó una pelea que tuvo con el actual técnico de España. "El primer partido es clave, porque si vas a jugar contra México con los tres puntos adentro de Arabia Saudita es otra cosa", destacó el mejor del mundo.

Por otro lado, agregó sobre Luis Enrique: "Alguna vez me pasó de tener un enfrentamiento con él cuando dirigía Barcelona y después de un partido con la selección me mandó al banco. Estuvimos un tiempo sin hablarnos y al final nos arreglamos y después tuvimos una relación espectacular. Fue el técnico más parecido a Josep Guardiola que tuve".