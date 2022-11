El increíble pedido de los hijos a Arruabarrena antes del duelo con Argentina: "Rompiendo las pelotas"

La revelación del "Vasco" Arruabarrena sobre el pedido de sus hijos antes del amistoso entre su Emiratos Árabes Unidos y la Selección Argentina antes del Mundial de Qatar 2022.

Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena reveló el insólito pedido de sus hijos antes del amistoso entre su Emiratos Árabes Unidos y la Selección Argentina en la previa al Mundial de Qatar 2022 de fútbol. El entrenador albiceleste dirige al país que no pudo clasificar a la Copa del Mundo porque quedó afuera en el repechaje asiático, aunque así y todo valora la experiencia que será enfrentar a una de las grandes potencias históricas.

Durante el extenso diálogo con La Nación, el exjugador y extécnico de Boca detalló qué le dijeron sus hijos con relación a Lionel Messi, el capitán y la gran figura de La Scaloneta. De hecho, le rogaron que los futbolistas emiratíes cuiden al astro de PSG y que no lo lastimen de cara a la máxima cita.

Arruabarrena reveló que sus hijos le pidieron que cuiden a Messi: "Están obsesionados"

El estratega de 47 años dijo en la entrevista con La Nación que sus futbolistas "saben que (el partido) es histórico para Emiratos, que los va a ver todo el mundo...". "Nosotros queremos mejorar lo que hicimos en este tiempo y no quedarnos en una meseta", reflexionó con relación a la búsqueda de su Seleccionado a futuro.

Ya con relación a lo que le ocurre en el día a día en el seno familiar, "El Vasco" reconoció: "Mis hijos me están rompiendo las pelotas. Foto, camiseta... Les digo: 'Mirá que yo voy a jugar un partido, eh'. 'Que no lo toques a Messi'... No, no, de todo". "Vos te reís pero me llaman, están obsesionados", le comentó al periodista.

"Espero que le vaya bien al equipo, así me saco a este pesado de encima", soltó entre risas con respecto al particular comentario de su familia en la antesala a este encuentro preparatorio para la Copa del Mundo. Por último, el exlateral izquierdo llenó de elogios a su colega Lionel Scaloni porque "los números y la idea futbolística de Argentina están ahí, eso es lo que respalda a un entrenador". Y completó con el concepto de que "ves a un equipo fresco, con alegría, los jugadores responden juegue quien juegue y eso es mérito del entrenador".

Argentina vs. Emiratos Árabes Unidos: hora, TV en vivo y streaming

La Scaloneta chocará con el equipo de Arruabarrena el miércoles 16 de noviembre de 2022 a las 12.30 horas de Argentina en el Estadio Mohamed bin Zayed de Abu Dhabi. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras alternativas como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Arruabarrena, el DT argentino de Emiratos Árabes Unidos.

