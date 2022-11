El fuerte mensaje de Ruggeri a De Paul antes del partido con México: "Necesitamos"

Oscar Ruggeri le dejó un mensaje contundente a Rodrigo De Paul en la previa del partido clave de la Selección Argentina ante México por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 de este sábado 26 de noviembre.

Oscar Ruggeri lanzó un contundente mensaje para Rodrigo De Paul en la previa del partido que jugará la Selección Argentina ante México por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. El ex defensor de la "Albiceleste" se dirigió directamente al volante, ya que disputará un cotejo fundamental para que el elenco nacional siga en carrera en el torneo y se encamine a la clasificación a los octavos de final.

El "Cabezón" dio la sorpresa durante ESPN F90 al dedicarle un momento especial al mediocampista de la "Scaloneta", pero más aún por la manera en que lo hizo. Es que claro, el cruce ante la "Tri" será importantísimo para el combinado dirigido por Lionel Scaloni. En principio, una derrota dejará al equipo inmediatamente eliminado, por lo que no será nada fácil afrontarlo. El campeón del mundo en México 1986 lo sabe y no dudó en bancar a De Paul.

"Yo le quiero hablar a De Paul. A Messi no, porque sé que va a estar bien", irrumpió Ruggeri en el mencionado ciclo televisivo. Y continuó: "Le quiero hablar y decirle... mirá, De Paul, sos fundamental para el equipo. Pero fundamental. Te necesitamos y necesitamos eso, porque es una final del mundo para ustedes. Es el motorcito que no para, que está donde está la pelota de salida, que la agarra. Tenés que volver a ser eso, porque vos lo hiciste desde no sé cuánto hace que estás con Scaloni".

Ante estos dichos, Morena Beltrán lo interrumpió para dar su opinión: "Lo hizo en la final de la Copa América. Fue el mejor de la Selección". Acto seguido, el ex defensor siguió con su idea: "Es la final del mundo y yo confío plenamente en que ustedes, que nos ilusionaron a todos nosotros con ese equipo que nos trajo hasta acá, ustedes y ese equipo tienen que aparecer y demostrarlo. Ahora. El sábado. Listo".

La preocupación de Ruggeri tras la derrota de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Oscar Ruggeri analizó lo que fue la derrota de la Selección Argentina 1-0 frente a Arabia Saudita por el Mundial de Qatar 2022 y confesó su preocupación de cara al futuro cercano, donde el equipo de Lionel Scaloni definirá su continuidad en la máxima competencia futbolística ante México y Polonia por el Grupo C.

El exjugador de Boca Juniors y River Plate contó una experiencia similar que vivió con el seleccionado en el Mundial de Italia 1990, tras perder en el debut con Camerún: "Empezamos a sacar números nosotros, y a anotar y sacar cuentas. Ya me pasó a mí esto, es tremendo. Mirá que entramos ahí, pero no te regalan nada, imaginate si en el último partido tienen posibilidad de dejarte afuera (equipos de otros grupos), ¿sabés cómo te dejan afuera?".