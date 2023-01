El emotivo homenaje del Mallorca a Lionel Scaloni en España

Lionel Scaloni recibió un emotivo homenaje por ser campeón del mundo por parte del Mallorca en la previa del partido ante el Valladolid por la Liga de España.

Lionel Scaloni recibió un emotivo homenaje por ser el DT campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022. El estratega dijo presente en el campo de juego del Mallorca F.C., donde se desempeñó por unos años en su etapa como futbolista y lo reconocieron con un regalo y un momento inolvidable. Dicho equipo enfrentaba al Valladolid por la fecha 16 de la Liga de España con el objetivo de conseguir una victoria para acercarse a los puestos de copas internacionales.

Si bien tuvo un breve paso, ya que sólo estuvo en dos temporadas, desde la dirigencia no dudaron en agasajar al ex lateral que actualmente reside en dicho país. Con la camiseta del Mallorca, Scaloni disputó un total de 34 partidos entre 2008 y 2009, pero no marcó goles. Si bien tampoco levantó un trofeo en el club, el recuerdo por parte de los directivos y los hinchas estuvo a la altura teniendo en cuenta lo hecho con la "Albiceleste".

El técnico de la famosa "Scaloneta" tuvo el privilegio de dar el puntapié inicial del encuentro ante el Valladolid y también recibió un presente. El mismo fue un cuadro con la camiseta con el número 5, la cual usó en su paso por la institución. Minutos después del homenaje, el propio Scaloni habló de cómo le gustaría que lo recuerden en un futuro por lo que logró.

"A mí como un buen tipo. Es importante para mí la mano derecha, que el jugador te entienda y sepa que le decís la verdad. El jugador hoy no te entiende pero mañana a lo mejor sí, lo piensa mejor y dice 'Bueno, no juego porque el entrenador cree que hay alguien mejor'. Lo fundamental es que crea que soy una buena persona y que siempre intento el bien del grupo, con eso me basta", sostuvo el entrenador campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022.

La tajante frase de Scaloni sobre su futuro en la Selección Argentina

Scaloni entró en la historia grande del fútbol del país junto a César Luis Menotti y Carlos Bilardo tras la gesta en Qatar. Sin embargo, lejos de conformarse con el título de la Copa del Mundo, el DT oriundo de Pujato volvió a demostrar, una vez más, su equilibrio característico a la hora del análisis y su afán para ir en búsqueda de más.

El entrenador campeón del mundo dialogó con el diario La Opinión de La Coruña y manifestó: “La vida sigue, hay que seguir trabajando, la gente sigue teniendo su trabajo, están mi familia, mis amigos. Sigue todo igual. Yo soy bastante equilibrado en cuanto a eso. No estoy pensando todos los días en lo que se consiguió, para nada. Se piensa en lo que viene. Lo más importante es lo que viene, siempre. No creo que haya que dormirse en los laureles”.