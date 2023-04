El conmovedor mensaje del Diablito Echeverri tras la derrota del Sub 17: "Injusto"

Claudio "Diablito" Echeverri publicó un conmovedor mensaje en sus redes tras la derrota de la Selección Sub 17 ante Ecuador por el torneo Sudamericano clasificatorio al Mundial de la categoría.

Luego de la derrota de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 17 Ecuador 2023, Claudio "Diablito" Echeverri publicó un mensaje conmovedor en sus redes sociales. La joven joya del equipo de Diego Placente es una de las principales figuras y la rompió en la fase de grupos del clasificatorio al Mundial de la categoría, pero no pudo hacer lo propio ante el combinado local en la instancia final. Minutos después, no dudó en compartir su tristeza por no conseguir los tres puntos.

Igualmente, la buena noticia es que el elenco nacional ya se metió en la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo entre el 10 de noviembre y el 2 diciembre del 2023 con sede a definir. Sólo resta un partido por jugarse y será el clásico ante Brasil, con el que la "Albiceleste" cerrará su participación en el certamen. Seguramente, el crack que se desempeña en River Plate no se lo perderá y hasta pueda tener revancha por lo sucedido ante el conjunto ecuatoriano.

"El fútbol es así de injusto, a levantar y seguir, perdón a todos los argentinos", escribió Echeverri en su cuenta de Instagram junto a una foto de su camiseta con la 10 en la espalda. El "Diablito" lleva cinco goles en siete partidos disputados y, sin dudas, su nivel despertó la atención de muchos. Con el paso de los encuentros se convirtió en una pieza fundamental y se perfila con todo para lo que se viene en el "Millonario" y con la Selección.

La publicación de Claudio "Diablito" Echeverri tras la derrota de la Selección Argentina Sub 17

Quien también se mostró culpable por la caída ante Ecuador en el Sudamericano fue Santiago López. El hábil delantero de Independiente publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que también expresó su dolor por perder el penúltimo duelo del torneo: "Pido disculpas por el rendimiento que tuve en este partido. La verdad fui un desastre". Por supuesto, los comentarios hacia él fueron de apoyo ante lo que pasó en la cancha.

La fuerte revelación del Diablito Echeverri en el Sub 17

"Estoy muy tranquilo, pensando mucho acá, ayer estuve hablando con mi familia sobre este tema, me están pasando muchas cosas y siendo tan chico la verdad que a veces como que siento mucha presión de la gente. Es lo que me toca y tengo que convivir con eso, pero a veces me estresa o me cansa por así decirlo. Tengo que tratar de convivir con esto que es un montón pero también estoy bien acompañado por mi familia, los que me rodean. Así que muy feliz también", lanzó la joven promesa de la "Albiceleste".

Sobre el tema, sumó: "Ayer estaba un poco bajón por ese tema porque hay mucha expectativa hacia mí, porque uno se pone a pensar y dice 'tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí', pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y darle lo mejor al equipo".