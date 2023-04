La fuerte revelación del Diablito Echeverri en el Sub 17: "Siento mucha presión"

El jugador de River expresó qué le generan las expectativas depositadas en él a sus 17 años.

El jugador del seleccionado argentino Sub 17 Claudio Echeverri reveló el pasado viernes las presiones que siente por la expectativa que hay puesta sobre él. El volante de River volvió a ser una de las figuras en la victoria ante Venezuela y dejó declaraciones para reflexionar.

El nombre del "Diablito" Echeverri viene sonando en el ambiente del fútbol desde hace un tiempo como consecuencia de sus actuaciones en las inferiores del "Millonario". Pero desde que comenzó el Sudamericano Sub 17 en Ecuador, su calidad se observa en cada partido de los dirigidos por Diego Placente y su figura tomó aún más relevancia, situación que lo llevó a confesar cómo vive toda esa situación.

La revelación de Claudio "Diablito" Echeverri sobre la ilusión que despierta

Luego del triunfo ante los venezolanos, Echeverri dialogó con Tyc Sports y realizó fuertes declaraciones sobre las expectativas que recaen sobre él a sus 17 años: "Estoy muy tranquilo, pensando mucho acá, ayer estuve hablando con mi familia sobre este tema, me están pasando muchas cosas y siendo tan chico la verdad que a veces como que siento mucha presión de la gente". "Es lo que me toca y tengo que convivir con eso, pero a veces me estresa o me cansa por así decirlo. Tengo que tratar de convivir con esto que es un montón pero también estoy bien acompañado por mi familia, los que me rodean. Así que muy feliz también", agregó.

Sobre el tema, sumó: "Ayer estaba un poco bajón por ese tema porque hay mucha expectativa hacia mí, porque uno se pone a pensar y dice 'tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí', pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y darle lo mejor al equipo".

Sobre la victoria ante Venezuela por la segunda fecha del Hexagonal final del Sudamericano expresó: "Fue un partido muy difícil, contra un rival muy difícil también, no jugamos como siempre porque el rival nos presionó bien arriba pero conseguimos la victoria, que es lo más importante. Se nos complicó mucho pero el equipo trabajó muy bien, pero estamos muy cerca de conseguir el primer objetivo que queremos todos. El primero es clasificar al Mundial y el otro es ganar el título, en el último partido jugamos contra Brasil así que va a estar muy lindo".