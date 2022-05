Dibu Martínez reveló con quién comparte habitación en la Selección Argentina

Emiliano "Dibu" Martínez reveló con quién de la Selección Argentina comparte habitación en las concentraciones del equipo de Lionel Scaloni.

Emiliano "Dibu" Martínez reveló un detalle inédito del ambiente interno de la Selección Argentina. El arquero del Aston Villa contó con quién comparte habitación y desde qué momento especial para la "Albiceleste". El gran protagonista de los penales en la semifinal de la Copa América Brasil 2021 no tuvo problema para hablar de su compañero en la concentración y también de aquella definición que llamó la atención de muchos argentinos antes de la final contra la "Verdeamarela" en el Maracaná.

Durante una entrevista en TNT Sports, "Dibu", fiel a su estilo, no esquivó las preguntas y contestó absolutamente todo, mientras se prepara para lo que será el Mundial de Qatar 2022. También se refirió a los rivales que enfrentará en dicho certamen y los analizó uno por uno teniendo en cuenta los puntos a favor que tiene cada uno. Igualmente, lo que más llamó la atención fue la cábala que tiene con la "Scaloneta" y que seguramente mantendrá en la cita mundialista.

"Concentro con 'Marito', el utilero. Eso es la Selección. Empezamos en la Copa América y no cambiamos más. Muchos comparten y a mí me toca con 'Marito'. Una vez se iba a ir a dormir al motorhome y le digo: 'no, vos venís conmigo'. Venimos ganando y no perdimos la rutina. No es que por ser jugador tenés que concentrar con otro jugador. También soy muy cabulero, me gusta rezar antes de los partidos", sostuvo "Dibu" Martínez, orgulloso de compartir la habitación con el utilero del elenco nacional, lo que demuestra el muy buen ambiente que hay en el plantel.

Sobre aquel partido ante Colombia por la Copa América y sus dichos contra Yerri Mina, el arquero argentino lanzó: "Yo le dije que lo conocía porque jugamos partidos en contra en la Premier, no por la lesión que tuve justo en un choque contra él. No suelo estudiar mucho a los pateadores pero siempre fui bueno en los penales. Es difícil ponerme un puntaje de qué tan loco estoy, dentro de la cancha muestro un personaje que no es afuera".

Los rivales en el Mundial de Qatar 2022

"Es un grupo muy difícil. México en los mundiales es complicado, Polonia tiene a uno de los mejores delanteros del mundo y Arabia se va a correr la vida. Tenemos que lograr que nos miren a nosotros como un gran rival. Para ganar un Mundial le tenés que ganar a todos y vamos con mucha ilusión", manifestó "Dibu" con respecto a las selecciones que la "Albiceleste" tendrá en contra a partir del 22 de noviembre en el país asiático.

La Selección Argentina se verá las caras con Arabia Saudita en el debut a partir de las 07:00 (hora argentina). Cuatro días después, a las 10:00 se enfrentará con México en uno de los duelos más atractivos del Grupo C. Por último, para cerrar su participación en la mencionada zona, el 30 de dicho mes, la "Scaloneta" se medirá ante Polonia a las 16:00.