Dibu Martínez le dio la peor noticia a Scaloni para las Eliminatorias

Dibu Martínez le dio la peor noticia a Lionel Scaloni en la Selección Argentina para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Qué le pasó al arquero de Aston Villa en la Premier League.

Emiliano "Dibu" Martínez le dio la peor noticia a Lionel Scaloni de cara al arranque de las Eliminatorias sudamericanas para la Selección Argentina. El arquero de 30 años es una fija para el entrenador, aunque en esta oportunidad no la pasa bien en Aston Villa de Inglaterra en la Premier League.

El marplatense no jugó en el partido de su equipo frente a Burnley, por la tercera fecha de la Liga de la Primera División en aquel país. De hecho, ni siquiera integró el banco de suplentes al no haber sido convocado por el entrenador Unai Emery debido a una molestia muscular en el gemelo que sufrió en el encuentro ante Hibernian de Escocia por la Conference League.

Sin embargo, los estudios arrojaron que el guardavalla no tiene un desgarro en esa zona, por lo que en principio no corre riesgo para la primera doble jornada de la "Albiceleste" en el camino al Mundial de 2026: frente a Ecuador como local y Bolivia en la altura de La Paz. De cualquier manera, el cuerpo médico del Villa seguirá su evolución día a día para saber si puede contar con el ex-Independiente para la revancha ante Hibernian. Como los ingleses se impusieron por 5-0 en la ida como locales, lo más probable es que Emery no lo arriesgue y el argentino reaparezca recién el domingo 3 de septiembre vs. Liverpool en Anfield Road por la Premier.

Dibu Martínez no fue ni siquiera suplente en Aston Villa.

Las bajas de la Selección Argentina para las Eliminatorias para el Mundial 2026

Gerónimo Rulli: el arquero sufrió una luxación en el hombro derecho. Emiliano Buendía: el extremo se rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Marcos Acuña: el lateral izquierdo padece una lesión miotendinosa en el bíceps femoral de su pierna derecha.

El fixture de la Selección Argentina en las Eliminatorias para el Mundial 2026