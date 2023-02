Dibu Martínez enloqueció a los hinchas de River: "Hermoso"

Emiliano "Dibu" Martínez enloqueció a los hinchas de River con una frase vinculada con los partidos de la Selección Argentina de fútbol en el Estadio Monumental. El arquero de Aston Villa de Inglaterra ya palpita los amistosos que se vienen por la doble fecha FIFA de marzo de 2023, para celebrar con los hinchas el campeonato obtenido en el Mundial de Qatar 2022.

En la entrevista con ESPN, el marplatense de 30 años manifestó que le encanta jugar como local en el Antonio Vespucio Liberti de Núñez y que "no ve la hora" de volver a saltar a la cancha con el buzo albiceleste para defender los tres palos de "La Scaloneta". Además, volvió a referirse a su futuro profesional, ya que podría cambiar de club a mediados de 2023.

El portero surgido en Independiente de Avellaneda vive con todo la antesala a los amistosos, probablemente en la casa del "Millonario", y así lo manifestó: "No veo la hora de ir a la Argentina. De eso hablamos con los chicos todos los días: de lo lindo que va a ser". Incluso, el ex Getafe puntualizó: "Por eso todos estamos esperando ansiosamente la lista para viajar. Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental, pero va a ser hermoso estar allí".

A Dibu Martínez le encanta jugar en el Monumental.

Esta declaración de Martínez coincidió con otra del guardavalla en enero pasado, cuando afirmó: "Me encanta jugar en el Villa Park (la cancha de Aston Villa). Pero el de River Plate, llamado 'El Monumental', es simplemente increíble". "Los hinchas y la atmósfera justa de 65.000 personas, de argentinos, tengo que decir que el de River es mi lugar favorito", añadió en aquel entonces en la conversación con el medio de comunicación inglés Football Daily.

Además, en la última entrevista, el ex Arsenal de Inglaterra contó cómo se siente en la actualidad en el ámbito deportivo. "Antes dormía entre 14 y 15 horas por día, pero ahora me costó volver a los entrenamientos con Aston Villa. Estoy agradecido por mi carrera hasta ahora”, completó.

Los únicos dos partidos de Dibu Martínez en el estadio Monumental de River

Hasta el momento, el arquero solamente defendió un par de veces la valla albiceleste en la cancha de "La Banda". Ambos fueron en octubre de 2021, en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, con victorias y sin goles en contra: 3-0 contra Uruguay y 1-0 frente a Perú.