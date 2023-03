Del Potro quiere cumplirle una promesa a la Selección Argentina: "Messi y el equipo"

Juan Martín del Potro quiere cumplirle una promesa que le hizo a la Selección Argentina de Lionel Messi, tras haber ganado el Mundial de Qatar 2022 de fútbol.

Juan Martín del Potro reveló que, antes del Mundial de Qatar 2022, les había prometido algo a los jugadores de la Selección Argentina. Ahora, ya con la consagración del equipo de Lionel Scaloni, deberá cumplirlo para no quedar mal con "(Lionel) Messi y el equipo". El extenista de 34 años dialoga con frecuencia con algunos futbolistas de "La Albiceleste" y aseguró que tiene una muy buena relación con ellos.

En la entrevista con el portal Tennis News, "La Torre de Tandil" reconoció que les prometió a los integrantes de "La Scaloneta" que "si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open (2023)". A pesar de que se retiró como profesional en febrero de 2022 por los permanentes problemas físicos, el ex número 3 ranking de la ATP les dijo que intentaría volver a disputar el Grand Slam estadounidense. Dicho Major lo ganó en 2009, al vencer en la final nada menos que a Roger Federer.

"Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar", sostuvo entre risas el tandilense, aunque aclaró que continúa con inconvenientes con su cuerpo: "Igual tengo mucho dolor". "Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho", aceptó el campeón de la Copa Davis 2016 y ganador de dos medallas olímpicas para Argentina.

El repaso de Del Potro de su carrera: "Me faltó ser el número 1 del mundo"

A la hora de recordar su gran trayectoria en el circuito, en el que obtuvo 22 títulos ATP en total, el extenista reconoció: "Lo único que me faltó fue ser el número 1 del mundo". Al mismo tiempo, aclaró al respecto: "Siempre fue un sueño y trabajé para lograr ser el mejor, pero también estoy muy orgulloso de mi carrera".

Sin embargo, no lo tomó como una cuenta pendiente, ya que coincidió con tres de los jugadores más destacados de la historia de este deporte: "Nunca lo logré porque estaban (Rafael) Nadal, (Roger) Federer y (Novak) Djokovic". "Cuando veo el ranking o los años de mi carrera y con quiénes estaba peleando por ser el número uno, también es muy lindo saber que ellos fueron los que no me dejaron conseguir ese sueño", cerró.

Del Potro, ganador de la Copa Davis y de varias medallas olímpicas para Argentina.

Los principales logros de Del Potro en el tenis