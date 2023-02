De no creer: Rodrigo De Paul admitió que desobedeció a Messi en el Mundial

Fue en la previa del partido de la Selección Argentina contra Países Bajos. Rodrigo De Paul contó el cruce de palabras que tuvo con Lionel Messi como si fuese "un hermano mayor"

Después del triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, la mayoría de los jugadores se convirtieron en ídolos para todos los hinchas del fútbol argentino. Uno de los más queridos, a pesar de que durante el Mundial tuvo algunas críticas, es Rodrigo De Paul que en la Copa del Mundo fue de menor a mayor.

Una de las situaciones más llamativas durante el Mundial fue la situación que vivió el mediocampista en los días previos al partido con Países Bajos. Durante varios días se habló de la imposibilidad de Rodrigo De Paul de jugar ese encuentro por una posible lesión, incluso un periodista llegó a decir que no iba a jugar nunca más durante el torneo que, finalmente, ganó Argentina. En charla con Fox Sports, De Paul reveló cómo fueron esos días que le tocó vivir cuando no sabía si, efectivamente, iba a jugar un partido clave. El nivel de De Paul, vale recordar, fue tan grande que lo llevó a ser considerado como uno de los mejores jugadores del año pasado.

Aquella situación, que tantos problemas trajo, ocurrió en la previa del partido con Países Bajos. "Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión grado uno", reveló Rodrigo De Paul. Por otro lado añadió: "Al otro día me hago la ecografía y el médico me dice que tengo para 10 días y que hay un 80 por ciento de chances de que me rompa".

Esa información, que fue la que se filtró y salió a los medios de comunicación, no contó con una parte que fue el paso siguiente del futbolista: "Yo sentía que me iba a perder lo que quedaba del Mundial, entonces voy a la habitación de Leo Messi", añadió el exjugador de Racing que agregó que nunca pensó que no iba a jugar el partido ante Países Bajos. "Leo me dice: 'Rodri, no jugués, boludo'. Y le digo: 'Leo, puede ser el último partido en un Mundial porque yo tengo fe de que vamos a pasar a semifinales pero no sé si me van a volver a convocar".

En ese minuto, Lionel Messi saca una frase diferente: "Yo te prometo que te voy a ayudar a llegar a semifinales, pero no arriesgues porque lo más probables es que te quedes afuera". Sin embargo, recordó: "Llevarle la contra a Messi es muy difícil. Él no me lo dijo del lado de capitán del equipo sino como un amigo, un hermano mayor".