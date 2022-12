Datos, no opinión: Argentina, el mejor sudamericano de los últimos 20 años en Mundiales

La Selección de Lionel Scaloni se metió en la final con una semifinal soñada, esa a la que accedió dos veces en ocho años. Los datos que muestran por qué Argentina es el mejor sudaméricano en Mundiales de los últimos 20 años. Datos y estadísticas lo avalan

Argentina ganó, goleó y gustó ante Croacia y la final del Mundial Qatar 2022 es un hecho. Un hecho al que parece que nos acostumbramos (salvo el confuso y fatidíco 2018) y hasta a veces nos parece poco, pero la historia reciente de las selecciones sudamericanas marca otra cosa. En un deporte dominado por el poderío y la concentración económica de los europeos, la Selección es el único elenco de la Conmebol que les discute de igual a igual en los últimos 10 añs y el mejor de los últimos 20 en copas del Mundo.

La afirmación suena fuerte pero es así. Algunos podrán decir que nos estamos olvidando de Brasil en 2002, pero claro ahí está la pequeña salvedad: Corea-Japón se jugó en junio de ese año, por lo que tecnicamente ya pasaron más de 20. De ahí en más, Argentina fue el sudamericano que más brilló en mundiales y casi el único, salvo por destellos puntuales de Brasil y Uruguay.

De la mano de Lionel Messi, la Selección nos llevó a creer que pelear finales es cosa de todos los días (y no ganarlas es un pecado que algunos futbolistas que nos regalaron momentos inolvidables aún siguen expiando), incluso en la máxima cita. La vara está tan alta hace tanto tiempo que a veces creemos que es poco, aunque hay datos para dimensionarlo. Este es uno de los argumento: Argentina es el único sudamericano en acceder dos veces a las semifinales del Mundial en los últimos 20 años.

Es verdad que Argentina se quedó dos veces en cuartos de final (el cimbronazo que cambió todo de 2006 y la goleada de Alemania en 2010) y en 2018 no dio la talla debido a los problemas internos y externos (que fueron el único lapsus de una generación impresionante). Pero no lo hizo peor que el resto de los sudamericanos, de hecho lo hizo mucho mejor: Uruguay, con un camada de estrellas y un Maestro Tabárez inconmensurable, emocionó a todos en Sudáfrica, pero terminó en el cuarto puesto. Antes, no clasificó al 2006 y luego, marchó en Octavos, Cuartos y Fase de Grupos; Brasil llegó a semifinales en su casa, pero se estrelló contra el histórico 7 a 1 de Alemania y no pudo recuperarse ante Países Bajos (perdió 3 a 0 en el partido por el tercer puesto). Luego, siempre se quedó en Cuartos de Final.

De ahí mismo se desprende otro dato: La Selección es el único elenco de Conmebol en derrotar a europeos en semifinales. Y por supuesto también es la única en meterse en la definición de un Mundial durante el mismo periodo y no lo hizo una sino dos veces. El resto fueron todos europeos (Italia, España, Países Bajos, Alemania y Croacia), con mención especial para Francia, sin dudas el mejor del Siglo XXI (llegó a 3 finales, incluída 2022).

En esa línea, hay algunos ítems estadísticos que favorece a la Argentina: si se toman las tablas de puntos, la Selección acumula 56 unidades cuando todavía tiene un partido más por jugar frente a Francia; Brasil, se quedó en 53 y ya no tiene chances de ampliar su marca. En goles a favor, "La Selecta" suma 47, contra 46 de la "Canarinha". En partidos ganados pasa similar, y que los argentinos festejaron 17 veces, ante 16.

Si los números y los datos no gustan, también queda la belleza del fútbol, lo intagible e incalculable: Messi. El mejor jugador del mundo desde hace casi dos décadas rompió todos los récords posibles de la Selección y en el tramo final de su carrera adquirió una madurez futbolística que le hace manejar de la mejor manera los momentos del partido. En las Copas del Mundo alternó peores y mejores rendimientos, pero nunca dejó de dar la cara por el equipo, aún más en Qatar. El domingo en el Estadio Lusail se juega la final del Siglo: el mejor europeo del XXI contra el mejor sudamericano. El jugador más importante de esta era contra el joven heredero destinado a ser el nuevo rey del fútbol. Falta, como dice "Dibu" Martínez, un partido más para convertirse en el mejor equipo del planeta ¡Vamos Argentina!