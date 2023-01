Cuti Romero rompió el silencio sobre la continuidad de Messi y Scaloni en la Selección

Poco más de un mes después de salir campeón en el Mundial de Qatar 2022, Cristian "Cuti" Romero rompió el silencio y habló de la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la Selección.

Cristian Romero rompió el silencio poco más de un mes de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y habló tanto de la continuidad de Lionel Messi como de Lionel Scaloni en el elenco "Albiceleste". El zaguero que gritó campeón el pasado 18 de diciembre no se guardó nada a la hora de elogiar a su compañero y a su DT por lo que hicieron por el equipo.

El defensor surgido en Belgrano de Córdoba dialogó con Sebastián Vignolo en ESPN y recordó momentos de aquel duelo ante Francia en el que la "Scaloneta" se impuso por penales. El cruce que se llevó a cabo en el Estadio Lusail significó la tercera Copa del Mundo para nuestro país y el hombre del Tottenham fue clave para lograrlo. Sin embargo, no fue lo único a lo único que se refirió a lo largo de la charla con el "Pollo".

Con respecto a la continuidad de Messi, Romero no lo dudó y sostuvo: "Es lo máximo como jugador. Seguramente va a ser una decisión personal y habrá que dejarlo. Con la decisión que tome vamos a apoyarlo, pero individualmente te tengo que decir que me gustaría que siga, que esté en el próximo Mundial. Lo que pienso es que ojalá que no se vaya nunca. Si fuera por mí lo ataría al predio de Ezeiza hasta el próximo Mundial porque es muy importante para el grupo. Es nuestro capitán, la persona que te guía y enseña cada día. Es el líder que tenemos y sin él sería completamente distinto".

Por otro lado, el "Cuti" se refirió a Scaloni y lo que significa para él: "Principalmente es un técnico al que le tengo mucho aprecio. Fue el que me abrió las puertas de la Selección, el confió en mí y me hizo entrar a ese grupo maravilloso. Es muy fundamental para todos porque él armó ese grupo y llevó a la Selección a lo más alto y ojalá. Si fuera por mí me encantaría que siga de por vida, pero depende de otras cosas. Sería una noticia muy positiva para la Selección y para el grupo".

La inesperada revelación del Cuti Romero sobre los penales con Francia

Cristian "Cuti" Romero realizó una inesperada revelación sobre la tanda de penales de la Selección ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. El defensor de la "Albiceleste" contó todo sobre el momento en el que el elenco nacional se aseguró el trofeo más importante y dio detalles desconocidos hasta el momento. De hecho, dijo cómo vivió a nivel personal lo que pasaba en el campo de juego mientras sus compañeros pateaban.

"Miré el penal de Leo (Messi) y el de Paulo (Dybala). después estaba agachando rogándole a Dios que se nos de. No pude ver la definición completa, cerré los ojos y cuando vi que empezaron a correr todos ahí me di cuenta de lo que habíamos logrado. Fue el momento más lindo que tuve en mi carrera deportiva. Creo que nada va a ser parecido porque ningún trofeo es más importante que la Copa del Mundo y más que la gané con el país que amo", reveló el "Cuti".