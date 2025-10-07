Cuando juega Argentina vs Venezuela en el amistoso de preparación en Estados Unidos

La selección argentina se prepara para su primer amistoso de la fecha FIFA de octubre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela en Estados Unidos, en lo que será el inicio de una gira de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se desarrollará en un escenario conocido para algunas figuras del plantel, ya que varios jugadores tienen actividad en la liga estadounidense.

¿Cuándo juegan Argentina y Venezuela?

El partido entre Argentina y Venezuela se jugará el viernes 10 de octubre a las 21:00 horas de nuestro país. El estadio Hard Rock de Miami será el escenario elegido para este duelo amistoso. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefé, ambas señales podrán verse en vivo desde todo el territorio nacional. Vía streaming el partido se podrá ver en TyC Sports Play y Mi Telefé.

Este encuentro marca el regreso de la Albiceleste tras haber finalizado las Eliminatorias Sudamericanas como líder absoluto. Argentina ya tiene su clasificación asegurada al Mundial 2026 con varias fechas de anticipación, lo que le permite a Scaloni utilizar estos amistosos para probar variantes y sumar minutos a jugadores que habitualmente no tienen tanta participación. El último antecedente entre ambas selecciones se dio en septiembre pasado en el Monumental, cuando Argentina goleó 3-0 con un doblete de Messi.

La lista de convocados presenta tres nombres completamente nuevos en la era Scaloni. Facundo Cambeses, arquero de Racing de 28 años, recibe su primera citación a la Mayor después de haberse destacado en el arco académico. Lautaro Rivero, defensor central de River de 21 años, también sumará su primera experiencia con el plantel mayor tras una gran temporada en Núñez. Por su parte, Aníbal Moreno, volante de Palmeiras de 26 años, completa el trío de debutantes en esta convocatoria.

Entre las novedades también se destaca el regreso de Marcos Senesi después de tres años sin ser convocado. El defensor del Bournemouth vuelve a estar en consideración en un momento donde las lesiones han dejado pocas opciones en su puesto, con Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Juan Foyth fuera por diferentes problemas físicos. Del fútbol local también fueron llamados Leandro Paredes de Boca, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña de River, quienes no estarán disponibles para sus clubes en la fecha 12 del torneo Clausura.

La convocatoria completa cuenta con 27 jugadores tras la baja de Thiago Almada por lesión. En el arco estarán Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Cambeses. La defensa se compone de Montiel, Molina, Cristian Romero, Balerdi, Otamendi, Senesi, Rivero, Acuña y Tagliafico. En el mediocampo figuran Paredes, Moreno, De Paul, Enzo Fernández, Paz, Lo Celso, Mac Allister, Giuliano Simeone y Mastantuono. El ataque tendrá a Nicolás González, Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Después del partido ante Venezuela, la selección argentina completará su gira por Estados Unidos enfrentando a Puerto Rico el lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago. Ambos encuentros forman parte del cronograma de preparación que continuará en noviembre con amistosos en Angola e India, antes del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el 5 de diciembre en Washington. Scaloni tendrá la posibilidad de evaluar el rendimiento del plantel y definir variantes tácticas pensando en la defensa del título mundial en tierras norteamericanas.

Argentina vs Venezuela: Ficha técnica