Chiqui Tapia se la pudrió por completo a Mbappé: "No había nivel"

El presidente de la AFA se la pudrió al delantero de la Selección de Francia luego de una declaración contra Sudamérica.

Después del triunfo de la Selección de Uruguay en el Mundial Sub - 20, Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentina, lanzó un tremendo comentario sobre Kylian Mbappé quien, hace un tiempo, había dicho que "en Sudamérica están atrasados" con respecto al nivel del fútbol "porque no había competencia".

El comentario del presidente de la AFA fue directamente apuntado contra el jugador francés por una insólita razón y un dato revelador. Es que, después del campeonato conseguido por la Selección uruguaya en elMundial Sub-20, Sudamérica arrasó por completo con todos los títulos. A diferencia de lo que pasa con Europa, Sudamérica tiene a todos los campeones del mundo en todas las categorías.

La Selección de Brasil es la actual campeona sub-17, la Selección de Uruguay es la campeona del Mundial Sub - 20 y, por supuesto, la Selección Argentina de fútbol es el ganador del Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, a esto se le suma que Brasil es el campeón olímpico. Dicho esto, vale decir que, en todos los casos, es a nivel masculino.

"Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico. Pero cómo? Si Mbappe dijo que en sudamérica no había nivel", fueron las palabras del Chiqui Tapia.