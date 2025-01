Argentina vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20: horario, TV y formaciones La Selección Argentina Sub 20 dirigida por Diego Placente enfrenta a Colombia en la segunda fecha del Sudamericano tras la histórica goleada ante Brasil. Argentina vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20: horario, TV y formaciones.

26 de enero, 2025 | 20.36 La 'Albiceleste' viene de una goleada histórica ante Brasil en el debut por 6 a 0. La Selección Argentina enfrentará a Colombia por la segunda fecha del Sudamericano Sub 20 que se está disputando en Venezuela. El combinado dirigido técnicamente por Diego Placente, que viene de una histórica goleada ante Brasil en el debut, se cruzará con los 'Cafeteros' que hacen su presentación en el certamen (tuvieron libre la primera jornada). El encuentro será transmitido por la señal de DSports y comenzará a las 20:30 horas en nuestro país. El torneo cuya final se jugará el 16 de febrero es fundamental para la 'Albiceleste' ya que otorga cuatro cupos para el Mundial que tendrá lugar en Chile en septiembre de este año. Por este motivo, el entrenador argentino ya advirtió que, a pesar de la auspiciosa victoria ante la 'Canarinha', sus jugadores no pueden perder la vista del objetivo: "Lo que hay que saber es que a veces esto te puede marear, así que hay que bajar decibeles. Es un grupo difícil, te descuidás y puede ser peligroso", declaró. La formación de Argentina para el partido contra Colombia por la segunda fecha del Sudamericano Sub 20 Santino Barbi; Agustín Obregón, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono; Santino Andino, Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente. Los once titulares de Diego Placente para enfrentar a Colombia este domingo. Argentina vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20: ficha técnica Día: Domingo 26 de enero.

Domingo 26 de enero. Hora: 20.30 (horario en Argentina).

20.30 (horario en Argentina). Árbitro: José Cabero (CHI).

José Cabero (CHI). Estadio: Misael Delgado de Valencia, Venezuela.

Misael Delgado de Valencia, Venezuela. TV: DSports.

DSports. Streaming: DGO. MÁS INFO Selección Argentina Sub 20 Baile histórico de Argentina a Brasil en el Sudamericano Sub 20 El plantel argentino para el Sudamericano sub 20 de Venezuela Arqueros: Jeremías Martinet (River Plate)

Santino Barbi (Talleres de Córdoba)

Agustín Chávez (Unión de Santa Fe) Defensores: Dylan Gorosito (Boca Juniors)

Agustín Obregón (River Plate)

Juan Giménez (Rosario Central)

Thiago Silvero (Vélez Sarsfield)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Juan Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Julio Soler (Lanús)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo) Mediocampistas: Mariano Gerez (Lanús)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Ignacio Perruzzi (San Lorenzo)

Valentino Acuña (Newell's Old Boys)

Claudio Echeverri (Manchester City, Inglaterra)

Franco Mastantuono (River Plate) Delanteros: Agustín Ruberto (River Plate)

Alexander Woiski (Mallorca, España)

Santiago Hidalgo (Independiente)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Ian Subiabre (River Plate)

La fuerte advertencia de Placente en la Selección Argentina tras golear a Brasil: "Marear" La Selección Argentina Sub 20 debutó en el Sudamericano de Venezuela con una tremenda goleada 6 a 0 ante Brasil y, pese a la alegría, rápidamente los protagonistas intentaron calmar expectativas. Uno de ellos fue el entrenador, Diego Placente, que le dejó una fuerte advertencia a sus jugadores sobre el futuro en el torneo que da plazas para el Mundial. El seleccionado juvenil arrasó en la primera fecha del Grup B, con un histórico resultado ante el clásico rival. Con un doblete de Claudio "Diablito" Echeverri, más los de Ian Subiabre, Igor (en contra), Agustín Ruberto y Santiago Hidalgo, la "Albiceleste" demostró que está para ilusionarse, pero así y todo el mensaje es poner los pies sobre la tierra. "Es algo histórico, estoy contento por haber ganado y por la diferencia obtenida. Es un grupo difícil y con esto podemos sacar un poco de ventaja", comenzó diciendo Placente en la conferencia de prensa, minutos después de la victoria en la ciudad de Valencia.

