Ángel Di María vuelve a un club que le dio todo y sorprendió a los hinchas

El crack argentino tomó la decisión de seguir en el fútbol Europeo a pesar de tener varias ofertas.

Uno de los mejores jugadores de la Selección Argentina en este último tiempo le dijo que no al ofrecimiento del Inter de Miami y seguirá en Europa. Se trata de uno de los futbolistas más grandes del equipo y, de esta forma, Ángel Di María decidió quedarse en el viejo continente.

Después de un paso por Juventus, Ángel Di María está muy cerca de uno de los clubes por los que pasó. De esta forma, el crack argentino está muy cerca de continuar en uno de los equipos que lo vio brillar según la publicación "A Bola". Según la dirigencia, el crack nacional está muy cerca del Benfica de Portugal, que le ofrecería un contrato hasta junio de 2024.

La institución de Lisboa está cerca de contratar al jugador formado en las divisiones inferiores de Rosario Central. La aseveración se fundamenta en un informe expuesto por el periodista deportivo italiano, Fabrizio Romano, un especialista en el mercado de transferencias en el continente europeo.

Di María, quien actualmente se encuentra descansando en Rosario a la espera de su participación en el encuentro de reconocimiento a Maximiliano Rodríguez en Newel's, estuvo tres temporadas en la entidad de Lisboa (2007-2010), antes de ser vendido al Real Madrid, en una suma cercana a los 30 millones de euros.

Scaloni admitió que le hubiese gustado citar a más jugadores a la Selección Argentina

Una vez concretada la victoria en Indonesia, el santafesino aseguró que se llevó "sensaciones positivas" y así lo explicó: "Porque la sacamos adelante, no era fácil porque el segundo rival no era conocido". En esa dirección, resaltó que "los chicos lo afrontaron bien, con mucha actitud, y es un buen balance". Con relación a los jóvenes que van teniendo rodaje como Facundo Medina, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, destacó que "la idea era esa: que jueguen, que sumen minutos. Más allá del resultado, del juego, la idea era que disfruten y no apurarlos".