Alarma para Javier Mascherano en la Selección Argentina de cara al Mundial Sub 20

Se encendió la alarma para Javier Mascherano y la Selección Argentina Sub 20 de cara al Mundial. Qué puede pasar con el plantel de "La Albiceleste".

La Selección Argentina Sub 20 de Javier Mascherano se prepara el Mundial de 2023 que se jugaría en el país, aunque en el cuerpo técnico también existen ciertas preocupaciones al respecto. La alarma tiene que ver básicamente con lo que puede ocurrir con el plantel en general, que llegaría muy diezmado para afrontar la máxima competencia de la categoría.

La cuestión es que varios clubes del Viejo Continente se negarían a ceder a "Los Europibes" para esa fecha, dado que la Copa del Mundo se llevará a cabo entre el 20 de mayo y el 11 junio. De esta manera, Manchester United complica el arribo de Alejandro Garnacho, Juventus el de Matías Soulé, Inter el de Valentín Carboni y Manchester City el de Máximo Perrone, por ejemplo.

Los Europibes podrían perderse el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

El reglamento de la FIFA le da la razón a los equipos del Viejo Continente, ya que no obliga a los clubes a ceder a sus jugadores para los campeonatos juveniles. Así como sucede con el Sub 23 para los Juegos Olímpicos o en los diversos Sudamericanos, al no ser competiciones oficiales de la Primera División las entidades a las que pertenecen las principales joyas del fútbol argentino pueden no entregar a sus deportistas.

Los Europibes, la alarma para Mascherano y la Sub 20 de cara al Mundial.

Se trata del final de la temporada 2022-2023, en la que los colosos de Italia, Inglaterra y España lucharán por sus objetivos en el último tramo de sus respectivas Ligas, Copas nacionales, la Champions, la Europa League y la Conference League. A la espera de la lista final de "Masche", que será a principios de mayo próximo, todo indica que como mínimo Garnacho, Soulé, Carboni y Perrone integrarán la nómina formal de 21 jugadores.

Los posibles Europibes de Mascherano en la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Alejandro Garnacho - Extremo de Manchester United.

- Extremo de Manchester United. Matías Soulé - Volante ofensivo de Juventus.

- Volante ofensivo de Juventus. Luka Romero - Volante ofensivo de Lazio.

- Volante ofensivo de Lazio. Nicolás Paz - Mediocampista defensivo de Real Madrid.

- Mediocampista defensivo de Real Madrid. Valentín Carboni - Volante central de Inter de Milán.

- Volante central de Inter de Milán. Franco Carboni - Lateral izquierdo de Cagliari.

- Lateral izquierdo de Cagliari. Tiago Geralnik - Enganche de Villarreal.

- Enganche de Villarreal. Máximo Perrone - Volante central de Manchester City.

- Volante central de Manchester City. Facundo Buonanotte - Mediocampista ofensivo de Brighton.

Cuándo se juega el Mundial Sub 20 en Argentina

El torneo se llevará a cabo entre el sábado 20 de mayo y el domingo 11 de junio de 2023. Serán 24 Selecciones divididas en 6 grupos de 4 países cada uno. Los 2 primeros de cada zona y los 4 mejores terceros serán los 16 que avanzarán a los octavos de final.

Quiénes son los clasificados al Mundial Sub 20 de 2023

De confirmarse la localía y la clasificación automática para Argentina, los otros equipos que participarán son: Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Fiji, Francia, Gambia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Irak, Israel, Italia, Japón, Nigeria, Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal, Túnez, Uruguay y Uzbekistán.