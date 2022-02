El Kun Agüero confirmó que va a ir a Qatar 2022: "Veré en qué rol"

El ex delantero Sergio "Kun" Agüero reafirmó hoy que viajará al Mundial de Qatar 2022 y que estará junto a Lionel Scaloni.

El ex delantero Sergio "Kun" Agüero reafirmó hoy que viajará al Mundial de Qatar 2022 para acompañar al seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, aunque no definió aún si lo hará como parte del cuerpo técnico.

"Voy a ir al Mundial, pero veré en qué rol. Tuve una reunión con Chiqui Tapia hoy, fue una linda charla. Él se portó siempre muy bien con nosotros. Me pidió la reunión y fui", manifestó Agüero a TyC Sports. El "Kun" aseguró que tendrá más encuentros con el presidente de la AFA con la idea de viajar al sorteo del Mundial, el evento que se llevará a cabo el 1 de abril en Doha, Qatar.

Agüero, de 33 años, dejó la actividad profesional en diciembre del año pasado como consecuencia de una arritmia cardíaca. El "Kun" siguió el consejo del cuerpo médico del Barcelona de España, su último equipo, y se retiró del fútbol.

"Lo del corazón fue muy rápido y raro. Me venía sintiendo mal y creí que fue porque volví a entrenar. Pude jugar la Copa América y fue la última gran alegría en el fútbol. Me dolía mucho la cabeza y sentía mucha presión y lo asociaba con otra cosa. Cuando me pasó lo del corazón estaba muy bien físicamente", expresó Agüero, quien pretende saber si su contagio de coronavirus tuvo algo que ver al respecto.

"El mes que viene tengo un control más. Quiero jugar, pero me da miedo. Es raro cuando estuve toda mi vida entrenando al máximo y en alta competencia. No miro fútbol, ni noticias. No me da igual la vida, sólo me concentro en lo que más me gusta", indico el ex Atlético Madrid y Manchester City. "Me dijeron que tuve suerte porque tranquilamente me pudo haber dado un infarto. Me lo dijeron dos semanas después", reveló Agüero.