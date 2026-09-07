La Selección Argentina Sub - 20 femenina, el equipo que quiere desafiar al mundo

La Selección Argentina femenina Sub-20 comenzó su participación en el Mundial de su categoría que se disputaen Polonia. Después de su histórica participación en la edición de Colombia 2024, en la que alcanzó los octavos de final del certamen, el combinado que dirige técnicamente Christian Meloni buscará mejorar su última actuación con un plantel que, si bien cuenta con algunas bajas respecto del Sudamericano que tuvo lugar en febrero de este año, está lleno de jóvenes talentos que ilusionan de cara a la competición.

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Previo al viaje hacia el continente europeo, El Destape presenció uno de los últimos entrenamientos del combinado albiceleste en Ezeiza y conversó con el DT, quien destacó el desarrollo y el buen presente de la disciplina, reflejados en los recientes logros: "Para nosotros es todo ganancia ver a tantas chicas entrenando y ver el desarrollo del deporte que mejoró su calidad respecto de otros años. Estamos en un momento único y es tangible: entrenamos bien, el deporte en Argentina está creciendo y lo podés poner en papel. La Mayor clasificó al Mundial, la Sub-20 y la Sub-17 también, la Sub-15 perdió con Brasil en penales (en la Liga Evolución que se jugó en octubre del 2025), una selección que tiene un recorrido y una estructura diferentes a los nuestros... Todos esos logros, tanto a nivel selección como a nivel clubes, muestran que ese crecimiento es tangible".

Por otra parte, Meloni, quien también estará al frente de la Sub-17 en el Mundial que se jugará en Marruecos en octubre, puso el foco como formador en transmitirle tranquilidad a sus dirigidas y resaltó la importancia de tener la vivencia de jugar un torneo de este calibre: "Apuntamos a que disfruten esto que están pasando. Yo también, a veces si bien somos bastante obsesivos tratamos de disfrutar lo que hacemos porque después querés recordar lo que pasó y te lo perdiste. Las chicas, sobre todo en etapas juveniles, tienen temor al 'qué dirán' si perdés... Acá tenés que disfrutar del partido e intentar ganarlo con todas las herramientas que tenés, nadie te juzga", expresó.

Meloni palpitó el Mundial Sub-20: las bajas, la experiencia de competir y la expectativa por los rivales del grupo

El seleccionado nacional afrontará este Mundial con varias bajas de peso: entre ellas, Denise García Rojo (Getafe), Kishi Núñez (Boca Juniors), Juana Cángaro (River Plate) y Francisca Altgelt (Logroño United) son algunos de los nombres propios de mayor peso que no dirán presente en el campeonato. Al respecto, Meloni reconoció su importancia, pero aseguró que el equipo que viajará a Polonia está preparado para competir aún sin esas futbolistas. "Tener seis jugadoras lesionadas y que todas sean importantes hace que te veas contrariado, más que nada por ellas que se pierden la posibilidad de disputar un Mundial, pero también es una oportunidad para las más chicas que vienen empujando. En otro momento quizás había jugadoras que eran irremplazables; hoy en día, si bien son nombres propios importantes, estamos muy contentos con el proceso".

"Si vamos al corto plazo, es complicado tener seis bajas. Pero como yo lo veo no hay que ser cortoplacista: el día de mañana, Germán (Portanova, DT de la selección Mayor) va a tener a estas seis futbolistas que se van a recuperar más otras que van a jugar uno y, tal vez, dos Mundiales, ya que hay muchas Sub-17", agregó.

El ex entrenador de Boca Juniors, quien también estará al frente de la Sub-17 durante el Mundial de Marruecos en octubre, comentó acerca de la importancia para una jugadora de tener la experiencia de vivir una competición así y de su rol en este último tramo de su formación como profesionales. "Lo más lindo para mí como entrenador es que todas las chicas que disputaron el Sudamericano (ya sea el Sub-20 o el Sub-17) tienen la posibilidad de jugar un Mundial, y el Mundial no lo juegan muchas personas. Colaborar con ellas, ser una guía durante este torneo es lo que nos pone más felices a nosotros como entrenadores, sobre todo de categorías formativas".

Además, palpitó el torneo que comenzará este sábado 5 en Polonia y dejó en claro cuál será el objetivo de la 'Albiceleste': "Como entrenador de juveniles, sabemos que el principal logro es llegar a la Mayor. Nosotros somos muy competitivos: solamente Argentina y Brasil clasificaron en las dos categorías, y más allá de disfrutarlo queremos ir a competir. Los partidos van a ser durísimos pero vamos a dejar bien representado al país".

El DT de la Sub-20 recalcó el gran proceso de crecimiento de la disciplina en Argentina, pero también señaló que aún falta mucho camino por recorrer. "La primera selección que ganó un partido en un Mundial oficial contó con gran parte de este plantel de jugadoras. Estábamos en los últimos puestos de Sudamérica cuando nosotros empezamos este proceso en 2021 y, hoy en día, las tres categorías juveniles hicieron podio y jugaron finales; además, la Mayor quedó segunda en la Liga de Naciones. Estamos muy contentos con este presente, pero más que decir 'ya llegamos' sentimos que tenemos una responsabilidad: queremos seguir compitiendo, queremos seguir participando de Mundiales y queremos que las chicas tengan ese bagaje que les sirva para el día de mañana", manifestó.

Por último, Meloni compartió sus sensaciones acerca de los rivales del grupo: Argentina integra el Grupo A junto con Polonia, el anfitrión, Benín y México. "Polonia es una selección muy buena. Es una selección que la representaría como la Argentina de Europa: tiene muchas jugadoras ya en el exterior, en equipos como Roma, en el campeón de Dinamarca, en Wolfsburgo... Ellas iniciaron un proceso muy parecido al nuestro, eliminaron a Brasil en el Mundial Sub-17 en 2024 con este mismo grupo de jugadoras. Es un partido difícil pero muy parejo al igual que México, que aspira a ser campeón del mundo. Y nosotros aspiramos también a hacer un gran torneo, tanto en Sub-20 como en Sub-17", concluyó.