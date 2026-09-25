El equipo de Diego Placente perdió frente a Paraguay por penales y se quedó con la medalla plateada en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

La Selección Argentina Sub 19 cayó por penales en la final de los Juegos Suramericanos de Santa y se quedó con la medalla plateada. En un estadio de Newell's repleto, los dirigidos por Diego Placente merecieron llevarse el partido, pero fallaron en la definición y los guaraníes se llevaron el oro por 5 a 4 en la tanda de los 12 pasos.

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El partido comenzó con una Argentina que buscó tomar la iniciativa. La primera aproximación llegó mediante la pelota parada, cuando Facundo Carrizo ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo. Poco después, Ian Subiabre recibió una infracción sobre el sector izquierdo y generó otra situación favorable para la Albiceleste.

Paraguay respondió a los 15 minutos con un remate de Pedro Zarza que pasó muy cerca del poste. La Albirroja intentó lastimar mediante transiciones rápidas, aunque la defensa argentina consiguió contener los avances y mantener el arco en cero. Con el correr de los minutos, el conjunto guaraní empezó a equilibrar el desarrollo.

A los 31 minutos, José Buhring tuvo una aproximación que terminó con una intervención de Máximo Leguizamón, antes de que el árbitro sancionara falta en ataque. Zarza volvió a generar peligro algunos minutos después, aunque nuevamente encontró una buena respuesta del arquero argentino.

Cuando el descanso estaba cada vez más cerca, el encuentro subió de temperatura. Un cruce mientras Ian Subiabre disputaba una pelota terminó con una agresión de Thiago Fernández al atacante argentino, que estaba en el piso. La situación provocó una discusión generalizada entre los futbolistas de ambos equipos.

El episodio terminó con una tarjeta amarilla para Leguizamón. Fernández, que ya había sido amonestado anteriormente, quedó además en el centro de la escena por su participación en el incidente. Argentina había mostrado mejores intenciones durante los primeros minutos, aunque Paraguay consiguió emparejar el partido después de los 20 minutos y el marcador permaneció sin goles al entretiempo.

El segundo tiempo volvió a mostrar a ambos equipos con posibilidades de abrir el marcador. Facundo Jainikoski, que había ingresado desde el banco, tuvo una oportunidad inmejorable apenas comenzado el complemento. Quedó mano a mano y buscó definir cruzado, pero su remate terminó pasando muy cerca del palo.

A los 56 minutos, la Albiceleste volvió a quedar a centímetros del gol. Ramiro Tulián sacó un remate que terminó impactando contra el palo. Diez minutos más tarde, fue el turno de Subiabre, quien probó desde larga distancia. Su disparo se desvió y terminó en un tiro de esquina.

Paraguay, por su parte, también tuvo sus aproximaciones y respondió con dos situaciones de riesgo que mantuvieron abierto el partido. Ninguno de los dos seleccionados consiguió romper el cero y la definición del campeón quedó en manos de los penales.

Paraguay ganó por penales y se quedó con el oro

Después del 0-0 en los 90 minutos, Paraguay tuvo mayor precisión desde los doce pasos y se impuso 5-4 en la tanda de penales. Después del penal errado por Leandro Olima, que elevó su remete por arriba del travesaño, Mauro Coronel se hizo cargo de la responsabilidad y definió la historia en Rosario con un remate certero.

De esta manera, la Albirroja se quedó con la medalla dorada, mientras que la Selección Argentina Sub 19 debió conformarse con la plateada en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. La derrota no borra el recorrido que realizó el equipo argentino durante el torneo, en el que tuvo que superar varios momentos complicados para llegar hasta el encuentro decisivo.

El camino de Argentina hasta la final

El recorrido de la Albiceleste en los Juegos Suramericanos de Santa Fe comenzó justamente contra Paraguay. En su debut, Argentina perdió 2-1 ante el seleccionado guaraní. El equipo logró recuperarse rápidamente y en su segunda presentación consiguió una victoria ajustada por 1-0 frente a Uruguay.

La clasificación a la siguiente instancia llegó en la última fecha de la fase de grupos y de manera dramática. Argentina empató 1-1 ante Venezuela sobre el final y consiguió avanzar. En semifinales apareció Perú. La Selección Argentina volvió a imponerse por la mínima, nuevamente con un gol agónico, para conseguir el pasaje a la final. Así, el equipo llegó al partido por la medalla dorada después de atravesar una fase de grupos complicada y una semifinal definida en los últimos minutos.

Un dato que refleja la capacidad ofensiva del equipo durante el torneo es que Argentina había convertido al menos un gol en cada una de sus presentaciones anteriores a la final. Sin embargo, frente a Paraguay no consiguió repetir esa tendencia y terminó recurriendo a los penales para definir el título.