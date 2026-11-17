Durante la emisión del programa F90 en la pantalla de ESPN, el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero participó de un debate centrado en el presente de la Selección Argentina y la respuesta de los hinchas en los estadios. La discusión giró en torno a la merma de espectadores en las tribunas cuando no está presente Lionel Messi dentro del campo de juego.

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Ante la consulta del conductor Sebastián Vignolo sobre si resultaba normal lo que ocurría con la concurrencia del público, Agüero fue categórico al vincular de forma directa la asistencia con la figura del capitán argentino y la etapa posterior a la seguidilla de consagraciones del conjunto nacional.

El impacto de la ausencia de Lionel Messi en las tribunas

Agüero no dudó en señalar el peso que tiene la presencia del astro rosarino en la convocatoria popular. "2 + 2 es 4. O sea, obviamente que Leo atrae mucha gente. Hay mucha familia, muchos chicos que el deseo es verlo jugar. Obviamente que eso hace que el público por ahí...", afirmó el exdelantero de la Selección durante el intercambio con el panel integrado por Diego Latorre, Morena Beltrán y el Chavo Fucks.

En la misma línea, el exjugador explicó que la coronación en las competencias recientes modificó la urgencia de los simpatizantes por asistir a la cancha. "También está más relajado, porque ya se ganó la copa, el Mundial, la Copa América. Es como que está más relajada, entonces ya está, Leo se fue ahora. Bueno, lo miro por tele", describió para sintetizar la postura del hincha promedio.

El duelo del público y el proceso de recambio

El debate en el piso profundizó sobre el período de transición que atraviesa la masa de espectadores ante los partidos sin el diez. En la mesa se planteó la existencia de un duelo colectivo frente a la falta del jugador determinante que convocaba a una gran porción de personas exclusivamente para presenciar su juego. Frente a esto, Agüero coincidió en el diagnóstico tras observar el resumen de los últimos compromisos.

"No pude ver el partido el otro día, pero sí que vi un resumen y vi que habrá ido el 30, 40% de la gente", comentó el invitado. Además, remarcó las dificultades que implica ese proceso para el vínculo con las tribunas: "Yo creo que también ahora, sin Leo, la gente de a poco tendrá que empezar a encariñarse. Y en la cancha va a costar más. Es la realidad, hoy no hay un Messi que hace 15 años que se sabe".

La mirada sobre Nico Paz y la camiseta número 10

Hacia el cierre del análisis sobre la renovación del plantel que conduce técnicamente el combinado albiceleste, en el piso consultaron a Agüero sobre la aparición de Nico Paz y sus características dentro del esquema de juego. El exfutbolista valoró positivamente las condiciones del joven volante y dio el visto bueno para que asuma mayores responsabilidades futbolísticas.

"A mí me gusta, sí, me gusta mucho", expresó Agüero al ser consultado sobre el futbolista. Al profundizar sobre el rol que podría ocupar en el futuro del seleccionado, concluyó de manera contundente: "Para mí la 10 le quedaría fenómeno al pibe, que juega bárbaro. Por todo, por la 10, por el equipo, si puede ser el conductor, a mí sí".