La Selección abre una nueva era en medio de una batalla que no es suya

Lionel Scaloni pidió paciencia porque, esencialmente, sabe que la nueva etapa, que la era posMessi, será inevitablemente difícil. Y no se trata solo por el retiro del crack luego de dos décadas en la selección. Se trata también de la nueva y definitiva era del fútbol mundial, que hace abismales las diferencias entre el centro y la periferia. En el centro del mundo, Europa compite entre sí misma, forma un club cerrado con su Liga de Naciones y ofrece un espectáculo extraordinario como el partido que Inglaterra le ganó ayer a España 3-2 en el estadio del Atlético de Madrid, ex Wanda cuando el club tenía accionistas chinos, ahora Estadio Riyadh Air Metropolitano y con el club controlado por un fondo de inversión (Apollo) propiedad del magnate de Estados Unidos Marc Rowan, donante de Donald Trump, miembro de la llamada Junta de Paz, que supuestamente reconstruirá Gaza tras el genocidio y la devastación. El Atlético es el club que más jugadores aportó en la final del último Mundial, seis por el lado de Argentina, cuatro por el de España.

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El Cholo Simeone estuvo en la concentración argentina con Scaloni. El sí que sabe de procesos largos. El Atlético, sabemos, no es exactamente el club más poderoso en España. Ganó solo una Liga los últimos diez años. El resto, claro, se las repartieron Barcelona y Real Madrid. Las diferencias serán cada vez más abismales no solo entre el centro y la periferia del mundo, sino también dentro del mismo país. El fútbol cada vez más lejos de su origen.

En el resto del mundo, la periferia se las arregla para jugar con lo que le queda. La selección argentina lo hará mañana martes en Córdoba ante Costa Rica, puesto 54 de la FIFA, quinta en su región de la Concacaf y presente en Qatar 2022, donde venció a Japón y perdió contra España y Alemania. Será el segundo partido de la última ventana FIFA de 2026, tras la derrota del viernes pasado en la Bombonera ante Uruguay, primeros partidos del posMessi. La ausencia ya definitiva del crack fue compensada en la previa de la fecha FIFA con dos buenas noticias. Primero, la continuidad ya oficial de Scaloni hasta el Mundial 2030 (impensable cuando asumió como interino en 2018, en medio de críticas silenciadas luego por el título en Qatar y el subcampeonato en Estados Unidos).

La segunda buena noticia fue el rival. Uruguay, 20 en el ranking FIFA, es un clásico siempre difícil, un adversario de mucho mayor riesgo que la larga lista de los últimos años de selecciones excesivamente endebles y no solo porque supuestamente fueron las únicas posibles, sino también porque fueron baratas. El negocio que priorizó el interés deportivo. Se abusó de la incondicionalidad que generó siempre Messi, sea el rival que fuere. El primer partido sin el crack, sabemos, fue derrota y rendimiento irregular, mejor adelante que atrás, pero no fue eso lo que dominó la crítica pospartido. Los titulares de los medios fueron para una Bombonera semivacía. ¿Justo un rival de peso y un estadio sin gente? Hubo un error de cálculo. Una combinación compleja y no pensada de la falta de Messi, día viernes y un estadio más lejano para los sectores más pudientes, los únicos que pueden abonar boletos que, aunque con precios rebajados, son igualmente caros para los hinchas. La rebaja de precios será mayor mañana (80 mil pesos la popular, contra los 95 mil de la Bombonera). Noventa días atrás, por eliminatorias contra Bolivia, el mismo estadio Mario Alberto Kempes fue habilitado solo mitad por una sanción. Hubiese estado lejos de llenarse.

En rigor, históricamente, la selección solo llenó fácil los estadios en rachas de éxito y plena identificación, como sucedió estos últimos años, o en algún compromiso superatractivo por el rival o por lo que estaba en juego. Lo vivió en sus inicios la era de Scaloni. El DT también habrá tomado nota de los nuevos tiempos. Tiene probada actuación en eso de establecer vínculos con la gente. Hubo algunos titulares acaso exageradamente duros tras Uruguay, acompañados de fotos de la tribuna sin gente y no de la tribuna donde sí había público. Formará parte de la nueva era de una selección que, hasta que estuvo Messi, y la protección que generó el crack, fue exhibida como una isla ejemplar en un país que siempre nos es difícil. El elogio a Messi, Scaloni y el compromiso siempre innegociable del equipo.

El escenario más vulnerable de la nueva era abrirá espacio acaso al malestar visible hacia la conducción de la AFA. Un malestar seguramente interesado seguramente en algunos medios, como contó el propio Tapia ayer con Tomás Rebord. Pero que es evidente en las canchas. Es un tema complejo en esta vida polarizada. O “Secanuca” o “Chiqui Tapia botón”. Y con una AFA que, ella también sin Messi, ayuda poco cuando planifica mal y expone como lo hizo a una selección más débil, porque no es Messi el único ausente. Es todo un proceso nuevo, con todo lo que eso implica. Tampoco ayuda la AFA, por citar otro dato, cuando niega credenciales al diario La Nación, crítico de la gestión, con el argumento infantil de la falta de espacio ante un estadio que luego se vio semivacío. La selección abre una nueva etapa. Y la abre en medio de una batalla que no tiene por qué ser suya.