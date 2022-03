Un hincha de All Boys dejó en ridículo al Pollo Vignolo: "Robo"

Sebastián "Pollo" Vignolo quedó en ridículo en una discusión con un hincha de All Boys que le escribió en Twitter.

Uno de los misterios que corren entre los periodistas que se desempeñan en la TV es, sin dudas, el fanatismo por los clubes. Saber de qué equipo es cada uno a veces es parte del juego y en este caso Sebastián Vignolo, conductor de ESPN F90, fue protagonista de un hecho que puso en duda su fanatismo por All Boys. A través de una publicación en Twitter, un hincha del elenco de Floresta lo dejó en ridículo.

Aunque en reiteradas ocasiones el relator aseguró que es simpatizante del "Albo", en su programa demostró que parte de su corazón está con Boca Juniors. Ante lo sucedido en el empate 1 a 1 entre el "Blanquinegro" y Deportivo Riestra en la octava fecha de la Primera Nacional, en donde el árbitro fue protagonista al favorecer a los de de Villa Soldati, el fanático le hizo un pedido especial al "Pollo". Este último le respondió a los pocos minutos.

"Che @PolloVignolo si tan hincha sos de All Boys como decís, por qué ya que estás en un medio importante, no te tomás cinco minutos y mostrás el robo de ayer, todas las divididas para ellos, el penal que le regalaron a Riestra", escribió el usuario de Twitter, @RomanCaab reclamándole al periodista que hable del tema. Los dirigidos por Aníbal Biggieri están en zona de Reducido y tras la igualdad perdieron una buena oportunidad para seguir entre los de arriba.

Quien rápidamente salió en defensa del "Pollo" fue su colega, Pablo Gravellone, que aseguró: "Sí, es hincha de All Boys. Y sus programas no son una verdulería donde podés poner lo que se te ocurre al aire. No funciona así. Ahhh nos robaron. Siempre lo mismo con Riestra". Sobre esto Vignolo respondió de manera tajante: "Jajaj Pablo! Igual me voy a tomar esos minutos a pedido del señor. Muchas gracias crack!".

Oscar Ruggeri exigió que un delantero de Boca esté en la Selección

En el programa ESPN F90, el campeón del mundo en México 1986 se refirió al joven goleador Luis Vázquez, quien mostró un gran nivel ante River Plate en el último Superclásico. “Me gustaría que hubiesen llamado al pibe Vázquez. Ya lo llevo, tres Mundiales te juega”. El “Cabezón” analizó las cualidades del 38 en los pocos partidos que viene acumulando en lo que va de la temporada y soltó: “Grandote y rápido como Vázquez no hay"

Y agregó: "No es de esos que se te quedan instalados y espera que le tiren la pelota. Yo lo hubiese llevado para que esté en el vestuario sentadito con todos, porque si de acá a fin de año la rompe mal, ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos al Mundial sin haber jugado un partido? ¿Saben lo que es? ¿Tiene que ser titular para ir a la Selección o tenés que ver las cualidades?”.