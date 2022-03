Oscar Ruggeri exigió que un delantero de Boca esté en la Selección: “Tres Mundiales te juega”

El campeón del Mundo en México 1986 volvió a lanzar un inesperado comentario sobre la Selección Argentina y reclamó que una de las revelaciones de Boca tenga su oportunidad.

Después de la victoria en el Superclásico frente a River por 1 a 0 varios comentarios aludieron a la posible convocatoria de algunos jugadores a la Selección. Los rendimientos de Agustín Rossi y Marcos Rojo fueron tema de debate en las redes sociales, pero para Oscar Ruggeri el nombre a elegir debe ser otro: el delantero Luis Vázquez.

En el programa ESPN F90, el campeón del mundo en México 1986 se refirió al joven goleador que ingresó en el entretiempo contra el Millonario, donde mostró un gran nivel y deslumbró con su potencia para presionar la salida del rival, siendo clave para que el Xeneize se quede con los tres puntos en disputa: “Me gustaría que hubiesen llamado al pibe Vázquez. Ya lo llevo, tres Mundiales te juega”. El “Cabezón” analizó las cualidades del 38 en los pocos partidos que viene acumulando en lo que va de la temporada y soltó: “Grandote y rápido como Vázquez no hay. No es de esos que se te quedan instalados y espera que le tiren la pelota. Yo lo hubiese llevado para que esté en el vestuario sentadito con todos, porque si de acá a fin de año la rompe mal, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al Mundial sin haber jugado un partido? ¿Saben lo que es?”.

A su vez, el exdefensor se cruzó con los periodistas que estaban en el piso, quienes cuestionaban que para vestir la Albiceleste existen otras opciones que militan en Europa y que tienen más minutos en Primera como Mauro Icardi y Lucas Alario: “¿Tiene que ser titular para ir a la Selección o tenés que ver las cualidades?”.

Por el momento, Lionel Scaloni está apostando a algunos nombres desconocidos en el ambiente futbolístico en el país y que fueron nacionalizados para ser tenidos en cuenta, como lo son Nicolás Paz (España), Alejandro Garnacho (España), Luka Romero (México) y los hermanos Franco y Valentín Carboni (Italia), dejando de lado a muchos de los que hoy se destacan en el ámbito local.

Como dato negativo, el nacido en Recreo, Santa Fe, no tuvo un paso por las selecciones formativas y esto podría jugarle en contra por la inexperiencia que conlleva. Sin embargo, no es una exigencia para que pueda representar al país y no sería la primera vez que suceda en caso que se concrete el anhelo de Ruggeri.