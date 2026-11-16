Durante la emisión de ESPN F90 por la pantalla de ESPN, el conductor Sebastián Vignolo sorprendió al piso al realizar un exhaustivo análisis deportivo sobre el partido disputado entre Luzu TV y el equipo del canal de streaming 412. Ahí trató de "gordo" a La Cobra. El periodista deportivo desglosó el cruce y apuntó con dureza contra los protagonistas del evento.

{{{htmlAmp}}}

Vignolo abrió su intervención remarcando la supuesta desconcentración que se vio en uno de los planteles. El relator aseguró que los integrantes del conjunto derrotado no estuvieron a la altura del compromiso y que desperdiciaron una oportunidad inmejorable ante su propia audiencia.

En el inicio de su descargo, el conductor de televisión apuntó directamente contra las principales figuras del streaming. "Estaban en otro mundo en el otro lado, ¿eh? Estaban en otra historia. No es que perdieron contra un Luzu invencible", afirmó Sebastián Vignolo ante la mirada de sus compañeros. De inmediato, el relator describió las situaciones que observó durante la transmisión del evento: "Occhiato peleándose con su hermano. Marquitos Giles enganchado con Angelita Torres viendo a ver si estaba bien porque había cantado el himno".

Con vehemencia, el periodista insistió en la oportunidad perdida por el equipo de 412: "No hizo un gran partido, pero ustedes que tenían todo, que tenían la oportunidad de su vida, que tenían su gente, que tenían su público, que tenían su comunidad, que debe estar destruida, ofendida, la desaprovecharon". Al momento de evaluar las instancias definitorias del partido, Vignolo identificó a quienes consideró los mayores responsables del resultado adverso. "Dos responsables de la derrota de ayer, dos grandes responsables. Me imagino ya que el técnico se fue", deslizó el conductor antes de cargar contra Davo por no ejecutar el tiro penal.

El periodista cuestionó la postura del streamer y trazó comparaciones con figuras profesionales: "¿Por qué no se animó a patearlo el que tenía que patearlo, Davo? Que podía haber sido, no sé, Merentiel, podría haber sido Batistuta del 91, Latorre. Le gusta el Manchester, Bruno Fernandes. Podía haber sido Cantona. Podía haber sido Ronaldo, él quiere ser Ronaldo. Bueno, Ronaldo la pone ahí y le patea. Él no".

Tras recriminar la actitud de Davo, el conductor apuntó directamente contra el creador de contenido La Cobra, quien se hizo cargo de la ejecución que terminó desviada. "El tipo era el héroe de la película. Era todo, era la tapa del diario, era la apertura de 90, era estar en todos los portales, era de galera, de bastón, de bajar con una limousine. Tenía las mieles del éxito", describió. Luego, Vignolo ironizó sobre el remate y el peso del streamer: "Y mirá que le gusta lo dulce al gordi. Pero la agarró el otro, 6 kilos abajo. Que vuelva a estar 6 kilos arriba. Dame al otro, lo veía más feliz. Acomoda la pelota... Bueno, me cuentan que la pelota todavía no cayó. No cayó. ¿Se le puede pegar tan mal?".

Para concluir un monólogo que causó desconcierto en el estudio de televisión, el relator sentenció la actuación del equipo: "Fue un espanto. Por eso digo: para algunos va a ser Laura pura. Y para otros Laura eterna. Lo de La Cobra, Laura eterna. Fue una vergüenza. Fue un papelón. Y no hay vuelta atrás".