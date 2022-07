Qué es de la vida de Sebastián Domínguez tras su salida de ESPN: nuevo trabajo y su hobby

Sebastián Domínguez se alejó de ESPN a fines de noviembre del 2021 y su carrera continúa ligada al fútbol y a una de sus pasiones. Enterate qué es de la vida del exdefensor de Newell's, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata.

Sebastián Domínguez se despidió de ESPN en noviembre del 2021 y su carrera dio un inesperado giro de la mano de Hernán Crespo. Si bien sonó para varios clubes argentinos junto a su compañero antes de tomar la decisión de emigrar del país, no llegó a ningún acuerdo y en la actualidad forma parte del cuerpo técnico de "Valdanito" en un equipo del exterior desde marzo del 2022.

El exdefensor dejó de lado la televisión para enfocarse nuevamente en el fútbol, pero está lejos de calzarse los botines. "Gracias, no esperaba tanta atención, me pongo nervioso. Dejo el programa, fui convocado y me ofreció Hernán Crespo trabajar con él y acepté. Tenía que ser algo así para verme lejos de este lugar. Tiene un estilo y un mensaje que es por lo que peleo. Yo nunca me preparé para estar acá y siento que aprendí mucho porque me llevo cosas que yo no conocía", soltó en el programa de Sebastián Vignolo el día que se despidió.

El presente de Domínguez es justamente al lado de su colega, como parte del cuerpo técnico del exdelantero en el Al-Duhail de Qatar. La dupla -que en realidad es comandada por Crespo- dirige al múltiple campeón del país en donde se disputará el Mundial y lleva sólo 6 partidos con un saldo de cinco victorias, ningún empate y una sola derrota.

Mientras tanto, Hernán Crespo está en los planes de Perú para reemplazar a otro argentino como es Ricardo Gareca. Si bien hubo contactos para que esto se lleve a cabo, la situación es difícil y, si lo quieren, tendrán que abonar una importante cantidad de dinero. Su vínculo concluye en junio del 2023, por lo que todavía tiene un año más de trabajo junto a Sebastián Domínguez trabajando a la par.

La pasión oculta de Sebastián Domínguez

Sebastián Domínguez nunca se despegó del mundo del fútbol. Actualmente forma parte de varios ciclos de ESPN junto a Sebastián "Pollo" Vignolo y el resto del equipo de F90. Sin embargo tiene también un pasatiempo muy diferente al deporte en el que se destacó como defensor en varios clubes. En estos últimos meses compartió en sus redes sociales diferentes fotos suyas con su bicicleta revelando así una nueva pasión.

Luego de su retiro de las canchas en 2014, el exdefensor encontró un nuevo deporte para salir de la depresión. Si bien sólo compite de manera amateur y lo toma como un hobby, también es una buena manera para él de mantenerse en actividad. "Cuando se terminó el fútbol para mi, pensé que no iba a encontrar más esa pasión por competir... hasta que me subí a una bici. Me cagan a palos seguido, pero siento que todos los días aprendo y mejoro un montón", afirmó en una de sus publicaciones.