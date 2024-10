San Lorenzo: Russo tomó la segunda decisión fuerte tras la capitanía a Muniain

San Lorenzo ganó ante Barracas Central por 1-0 en el Nuevo Gasómetro, en la vuelta de Miguel Ángel Russo al club, y ahora el flamante entrenador tomó una fuerte decisión. Luego de haberle dado la capitanía al volante español Iker Muniain, ahora el DT aprovechó la ocasión para dejar en claro cuál es su plan de cara a futuro. Es que el "Ciclón" necesita levantar cabeza en el tramo final de la Liga Profesional de Fútbol 2024 y el experimentado estratega ya trabaja en ello.

El próximo objetivo para los de Boedo será buscar los tres puntos ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la próxima fecha en condición de visitante, por lo que el técnico puso en práctica su plan para que el equipo mejore y vuelva al primer nivel. Con el triunfo consumado ante el "Guapo" con el tanto de Alexis Cuello, Russo no les dio descanso a sus futbolistas e irán por la segunda victoria al hilo. El pasado lunes 21 de octubre tuvo lugar la primera práctica post partido y se conocieron detalles al respecto.

En dicho entrenamiento, los que sumaron minutos contra Barracas Central realizaron trabajos recreativos, mientras que aquellos que no jugaron hicieron fútbol con un grupo de juveniles. Por supuesto, con el paso de la semana se espera que vuelvan a la actividad con normalidad para preparar el equipo para el sábado. En principio, no hay detalles de la posible formación, pero teniendo en cuenta el resultado conseguido hay chances de que se mantengan los once.

En cuanto al presente de San Lorenzo en la temporada, luego de despedirse de la Copa Argentina y la Libertadores, apunta a escaparle a los últimos puestos de la tabla de posiciones. Actualmente, los de Russo acumulan 21 puntos y están a 16 del único líder, Vélez. Además, en la general suman 37 unidades, 11 por debajo de Independiente, que hoy sería el último en clasificar a la Copa Sudamericana 2025.

Miguel Ángel Russo no le dio descanso al plantel de San Lorenzo tras la victoria contra Barracas Central

Cuándo juegan Independiente Rivadavia vs. San Lorenzo por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Ciclón" enfrentará a la "Lepra" el sábado 26 de octubre de 2024 a las 21:45 horas en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza, por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports o ESPN Premium. En tanto, el streaming será alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Los primeros partidos de Russo como DT de San Lorenzo

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. San Lorenzo - Fecha 19. Central Córdoba de Santiago del Estero vs. San Lorenzo - Fecha 20. San Lorenzo vs. Estudiantes de La Plata - Fecha 21. Rosario Central vs. San Lorenzo - Fecha 22. San Lorenzo vs. Racing - Fecha 23. River vs. San Lorenzo - Fecha 24. San Lorenzo vs. Belgrano de Córdoba - Fecha 25. Argentinos Juniors vs. San Lorenzo - Fecha 26. San Lorenzo vs. Tigre - Fecha 27.

Los números de Russo como DT de San Lorenzo