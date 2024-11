San Lorenzo: Miguel Ángel Russo sonríe por lo que pasó con Iker Muniain

Sonríe Russo por lo que pasó con Muniain en San Lorenzo

San Lorenzo enfrentará a Racing Club en el clásico este domingo 17 de noviembre y Miguel Ángel Russo recibió la mejor noticia sobre Iker Muniain en la previa del partido. El "Ciclón" buscará sumar de a tres ante la "Academia", que tiene como prioridad la final de la Copa Sudamericana de la próxima semana ante Cruzeiro pero no descuidarán la Liga Profesional. En Boedo saben que contarán con el volante español y el DT sonríe.

Es que luego de que se pierda el compromiso ante Rosario Central que los de "Miguelo" ganaron por 1 a 0, el exhombre del Athletic Bilbao de España volvió a la convocatoria y tiene serias chances de sumar minutos en cancha. Por supuesto, todo dependerá de la decisión del experimentado técnico que luego de una semana de entrenamiento lo definirá. A su vez, hay un detalle más que positivo que ilusiona a los hinchas con ver al español nuevamente en el verde césped.

Muniain se entrenó este viernes 15 de noviembre con total normalidad y sería motivo más que suficiente para que vuelva a estar entre los titulares en el clásico contra Racing. Si esto sucede seguramente ocupará el lugar de Nahuel Bustos, quien viene de convertir el golazo del triunfo ante el "Canalla" en Rosario y saldría del 11. Igualmente, la palabra final la tendrá Miguel Ángel Russo, quien todavía no definió la formación que saldrá al campo de juego del Nuevo Gasómetro este domingo.

Quien también participó de las prácticas y regresará en esta jornada es Maicom Braida. que todavía no jugó con "Miguelo". Desde septiembre que no tiene actividad, pero todo indica que al menos aparecería en el banco de los suplentes. El que quedó afuera de la convocatoria por decisión del DT fue Nahuel Arias, quien también se recupera de una lesión pero todavía no está en óptimas condiciones para volver a sumar minutos.

Iker Muniain está entre los convocados por Miguel Ángel Russo en San Lorenzo

Cuándo juegan San Lorenzo vs. Racing por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Ciclón" recibirá a la "Academia" el próximo domingo 17 de noviembre del 2024 a las 17:30 horas en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 23 del torneo. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TNT Sports o ESPN Premium. En tanto, el streaming será por alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

San Lorenzo busca un refuerzo de Selección a pedido de Russo

Mientras en San Lorenzo de Almagro se encuentran abocados a levantar la inhibición impuesta por la FIFA, el mercado de pases ya comienza a estar en la mira. A falta de cinco fechas para el final de la Liga Profesional, la dirigencia comandada por Marcelo Moretti busca un refuerzo de Selección a pedido de Miguel Ángel Russo, en un puesto trascendental.

El futbolista por el que está interesado el "Ciclón" es nada menos que Pedro Gallese, el arquero que suele ser titular en Perú desde hace más de diez años. Aunque en el pasado el "Ciclón" ya lo había buscado, ahora existen varios motivos particulares que permitirían una negociación entre ambas partes.