San Lorenzo busca un refuerzo de Selección a pedido de Miguel Ángel Russo

San Lorenzo acelera en el mercado de pases: el refuerzo de selección que quiere Miguel Ángel Russo.

Mientras en San Lorenzo de Almagro se encuentran abocados a levantar la inhibición impuesta por la FIFA, el mercado de pases ya comienza a estar en la mira. A falta de cinco fechas para el final del torneo, la dirigencia busca un refuerzo de Selección a pedido de Miguel Ángel Russo, en un puesto trascendental.

El futbolista por el que está interesado el "Ciclón" es nada menos que Pedro Gallese, el arquero que suele ser titular en Perú desde hace más de diez años. Aunque en el pasado el "Ciclón" ya lo había buscado, ahora existen varios motivos particulares que permitirían una negociación entre ambas partes.

Gallese, de 34 años, finaliza su contrato en diciembre del 2024 con Orlando City de la Major League Soccer (MLS). Luego de cuatro temporadas en el conjunto de Tampa, el surgido en Universidad San Martín no continuaría en Estados Unidos y podría llegar a Boedo con el pase en su poder sin tener que abonar una suma exorbitante por su ficha.

Por otro lado, Russo habría dado el visto bueno para su contratación principalmente por su gran experiencia. Además, vale recordar que Gastón "Chila" Gómez regresará a Racing una vez que finalice su préstamo si el "Azulgrana" no hace uso de la opción de compra (1.8 millones de dólares), mientras que Facundo Altamirano se marcharía del club en busca de sumar minutos.

En los prósimos días los directivos avanzarías con las primeras charlas con agentes de Gallese, que atajó con el combinado peruano en el Mundial de Rusia 2018. En caso de no alcanzar a un acuerdo, el "Cuervo" buscará otra opción similar en el mercado, algún portero que esté cerca de acabar su vínculo.

Sueña San Lorenzo: los números de Gallese en Orlando City

Partidos: 159.

Goles recibidos: 197.

Vallas invictas: 47.

La inhibición de la FIFA a San Lorenzo

La FIFA le dio la peor noticia a San Lorenzo en plena temporada del fútbol argentino. Es que la entidad que rige el fútbol a nivel mundial inhibió nuevamente al "Ciclón" para incorporar futbolistas y sin dudas es un duro golpe para la dirigencia comandada por Marcelo Moretti. Para colmo, no es la primera vez que el club pasa por esta situación de la que ya pudo salir, pero otra vez se ve afectado y tendrá que solucionarlo.

Esto no sólo significa un revés para los dirigentes, sino también para Russo, quien regresó hace poco a Boedo y todavía trata de mejorar algunos aspectos futbolísticos del equipo. Es que si la Comisión Directiva no resuelve este inconveniente no podrán incorporar futbolistas por los próximos tres mercados de pases, tal como pasó meses atrás. En cuanto al monto que deberán abonar, aún no trascendió pero ya es una preocupación para San Lorenzo.

Lo que tampoco es certero hasta el momento son los motivos de la inhibición que le impedirá contratar jugadores hasta 2026, aunque se estima que es a raíz de algunos "reclamos económicos". Este miércoles 6 de noviembre la medida de la FIFA entró en vigencia y se mantendrá al menos hasta que el club la levante. Por supuesto, esto correrá por cuenta de los dirigentes que se verán obligados a solucionarlo a la brevedad.