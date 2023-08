San Lorenzo: Insua no se rinde y quiere una joya de la Selección

El "Ciclón" busca reforzar la delantera y ya inició gestiones por un delantero de gran proyección.

San Lorenzo de Almagro necesita sumar jugadores en la delantera y puso los ojos en una joya del fútbol argentino. Rubén Darío Insua insiste por la llegada de Ignacio Maestro Puch, el delantero de Atlético Tucumán que disputó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

El "Ciclón" tuvo un gran primer semestre, en el que llegó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y peleó la Liga Profesional con un plantel ajustado. Si bien ya cuenta con Carlos Auzqui y Federico Girotti, el entrenador necesita más opciones en el ataque y el principal apuntado es una joven promesa de nuestro fútbol.

San Lorenzo va por Maestro Puch

Maestro Puch demostró buenas condiciones tanto en su equipo como en el seleccionado juvenil de Javier Mascherano, pero en la actualidad corre por detrás en la consideración de la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi, y San Lorenzo quiere aprovechar esa situación.

Según informó TyC Sports, el "Cuervo" inició gestiones por el atacante de 20 años y, en las próximas horas, podría haber novedades sobre su futuro. Sin embargo, no sería sencilla su llegada, ya que otros clubes del fútbol argentino también se interesaron en el tucumano, principalmente Independiente, que también cuenta con pocas alternativas en el ataque.

Ignacio Maestro Puch es el apuntado por Insua.

En caso de concretar su arribo, San Lorenzo tendrá una opción más que interesante por los extremos, aunque Puch también puede moverse por todo el frente de ataque. En dicha posición, el plantel tiene a Adam Bareiro y Nicolás Blandi, que no viene teniendo muchos minutos.

Insúa realizó una insólita promesa si San Lorenzo gana un título

San Lorenzo de Almagro inició la Copa de la Liga con una victoria ante Lanús y, con metas altas de cara al segundo semestre, Rubén Darío Insúa realizó una insólita promesa en caso de que el "Cuervo" logre el tan ansiado título.

La primera parte del año fue más que satisfactoria para el equipo de Boedo. El tercer puesto en la Liga Profesional y el haber alcanzado los octavos de final de la Copa Sudamericana con un plantel corto y plagado de juveniles, sorprendió a varios. Sin embargo, el DT no se detiene y dio indicios del sacrificio que estaría dispuesto a realizar por el club de sus amores.

En una entrevista distendida con el canal de Twitch oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, el "Gallego" contó algunas intimidades que hasta el momento nunca habían salido a la luz, como el tema de su cabellera, Pero lo más curioso fue cuando habló del "Ciclón", club por el que volvió a evidencia su devoción.

Uno de los periodistas le consultó particularmente al DT si estaría dispuesto a cortarse el pelo si San Lorenzo se consagra campeón en 2023, con todo lo que ello significa. Insúa, sin vueltas, respondió: "Si, no tendría ningún problema. Me afeitaría la cabeza, el pelo te crece rápido”.

Su pelo largo ya es una marca registrada en él, pero también en el fútbol argentino. Inclusos en las redes sociales varias veces se han viralizado videos suyos en loop en los que mueve su larga melena y es celebrado por los hinchas.

La pasada semana, el entrenador había revelado en el programa Son aviones qué producto utilizaba para su pelo: "Usé shampoo Sedal crema toda mi vida, no tengo canje con nadie”. Sorprendido por aquella respuesta, otro de los cronistas del canal de Twitch de AFA le preguntó si no usaba algo, y el DT de 62 años respondió con todo su ingenio: "Me baño todos los días, dos veces por día y me lavo la cabeza con shampoo y crema enjuague. Nada más que eso. Vivo en la República de Villa Luro, no en el Principado de Mónaco".