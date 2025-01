San Lorenzo apunta a una figura de Sudamérica como refuerzo para Miguel Ángel Russo

San Lorenzo quiere una figura de Sudamérica como refuerzo para Miguel Ángel Russo

San Lorenzo quiere recuperarse del flojo 2024 por el que pasó y ya piensa de la mano de Miguel Ángel Russo en los nuevos refuerzos. Con la reciente incorporación de Emanuel Cecchini al plantel, ahora la dirigencia comandada por Marcelo Moretti va por más y busca a un importante futbolista a nivel sudamericano que tuvo una temporada más que positiva. Si bien dependerá de cómo avancen las negociaciones, en el "Ciclón" no pierden las esperanzas.

El apuntado por la cúpula de Boedo es nada más y nada menos que Washington Aguerre, arquero que vistió los colores del Peñarol hasta diciembre del año pasado y que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores con su equipo hace pocos meses. Ante la salida de Gastón "Chila" Gómez y con un Facundo Altamirano a punto de dejar el club, Russo quiere jerarquía bajo los tres palos. Por este motivo, ya avanzaron en la posible contratación del guardameta de 31 años y hay confianza de que puede llevarse a cabo.

La realidad es que Aguerre culminó su vínculo con el conjunto uruguayo tan sólo unos días atrás y todavía no definió dónde continuará su carrera. Todavía no llegó a un acuerdo con dicho club, con el que no llegó a renovar antes de que termine el 2024 y San Lorenzo lo busca. El "Ciclón" tendrá que abonar un millón y medio por el pase para después sellar la duración del nuevo contrato. Cabe destacar que el DT cuenta con la figura de la Reserva, Orlando Gill, sumado a los juveniles Mateo Clemente y Damián Talavera como posibles arqueros para la temporada.

Washington Aguerre, el apuntado por la dirigencia de San Lorenzo para el plantel de Miguel Ángel Russo

Los números de Washington Aguerre, el arquero que busca San Lorenzo

Clubes : Peñarol, Miramar Misiones, Cerro Largo y Plaza Colonia de Uruguay; Querétaro de México y América Mineiro de Brasil.

San Lorenzo cerró a un nuevo refuerzo y respira Russo

San Lorenzo afronta la llegada de un nuevo año con la ilusión de volver a ser protagonista en el torneo local y posicionarse de la mejor manera para buscar la clasificación a las Copas internacionales en 2026. Para esto, dio un paso firme en el mercado de pases y ya cuenta con un futbolista de experiencia que pasó por varios clubes a lo largo de su carrera y sonríe Miguel Ángel Russo. Más allá de algunos jugadores que dejaron la institución, el DT no pierde el tiempo.

Quien se sumó a su plantel en las últimas horas fue Emanuel Cecchini, quien luego de vestir los colores del Audax Italiano de Chile tendrá una nueva oportunidad en el fútbol argentino. Con pasado en Banfield, con el que logró el ascenso a Primera División, en Unión de Santa Fe y en Gimnasia de La Plata, el volante regresó a nuestro país y es parte del equipo de "Miguelo". Mientras tanto, la dirigencia negocia por otros nombres de la mano del nuevo máanger, Carlos "Roca" Sánchez.