San Lorenzo cerró a un nuevo refuerzo y sonríe Miguel Ángel Russo

San Lorenzo afronta la llegada de un nuevo año con la ilusión de volver a ser protagonista en el torneo local y posicionarse de la mejor manera para buscar la clasificación a las Copas internacionales en 2026. Para esto, dio un paso firme en el mercado de pases y ya cuenta con un futbolista de experiencia que pasó por varios clubes a lo largo de su carrera y sonríe Miguel Ángel Russo. Más allá de algunos jugadores que dejaron la institución, el DT no pierde el tiempo.

Quien se sumó a su plantel en las últimas horas fue Emanuel Cecchini, quien luego de vestir los colores del Audax Italiano de Chile tendrá una nueva oportunidad en el fútbol argentino. Con pasado en Banfield, con el que logró el ascenso a Primera División, en Unión de Santa Fe y en Gimnasia de La Plata, el volante regresó a nuestro país y es parte del equipo de "Miguelo". Mientras tanto, la dirigencia negocia por otros nombres de la mano del nuevo máanger, Carlos "Roca" Sánchez.

El mediocampista de 28 años ya estuvo en los planes del "Ciclón" en otras oportunidades y finalmente se concretó su arribo. Si bien ya trabaja con el resto de sus compañeros, aún resta que se realice la revisión médica correspondiente para ser formalmente jugador del club de Boedo. Lo positivo para la dirigencia es que no tendrá que pagar un monto por él ya que se calzará la "azulgrana" en condición de libre.

Cabe destacar que Miguel Ángel Russo ya no contará con Sebastián Blanco, Santiago Sosa, Agustín Hausch, Gastón Campi, Nahuel Bustos y Gastón "Chila" Gómez. Por distintas cuestiones, los mencionados futbolistas dejaron San Lorenzo y no serán parte de este 2025 como sí sucederá con algunos juveniles que se quedaron con el subcampeonato de la Reserva como Ramiro Pedroza, Juan Cruz Rattalino y Agustín Ladstatter. Por otro lado, Agustín Lamosa y Ezequiel Herrera regresaron de sus respectivos préstamo y aún no definieron su futuro.

Emanuel Cecchini se convirtió en nuevo refuerzo de San Lorenzo

Los números de Cecchini en su carrera

Clubes : Banfield; Málaga de España; León de México; Seattle Sounders de Estados Unidos; Unión de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata; Unión Española y Audax Italiano de Chile.

: Banfield; Málaga de España; León de México; Seattle Sounders de Estados Unidos; Unión de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata; Unión Española y Audax Italiano de Chile. Partidos jugados : 158.

: 158. Goles : 7.

: 7. Títulos: Primera B Nacional con Banfield en 2014 y Major League Soccer con el Seattle Sounders en 2019.

Crisis en San Lorenzo: Moretti incumplió otra promesa y Russo perdió a una figura para 2025

En San Lorenzo de Almagro las malas noticias continúan aún sobre el final del año y los ánimos no tienden a calmarse. En las últimas horas, Talleres de Córdoba informó que hará uso de la opción de repesca de Nahuel Bustos en enero y Marcelo Moretti volvió a quedar en el centro de la escena, tras inclumplir otra promesa.

Cuando el mediapunta arribó al "Ciclón", a comienzos de agosto, había informado que lo hacía a préstamo por un año, sin cargo, con una opción de compra de 3.500.000 de dólares por el 70% del pase, pero sin la posibilidad de que la cesión se interrumpiera, es decir, que se quedaría hasta mediados del 2025. Incluso, el presidente también había remarcado en avrias oportunidades que, cada vez que llegara un jugador, sería sin esa condición para que el club valorize a sus propios futbolistas. La dirigencia del conjunto cordobés le hizo saber a su par de San Lorenzo que activarán la cláusula de repesca, que finalmente sí figuraba en el contrato del jugador de 26 años.