Miguel Russo apuesta fuerte por un tapado para el arco de San Lorenzo en 2025

Orlando Gill, arquero de la Reserva, será una de las alternativas en el arco del 'Ciclón' para 2025.

San Lorenzo atraviesa un flojo presente futbolístico tanto en lo colectivo como en algunos rendimientos individuales: el equipo marcha 19° en la Liga Profesional de Fútbol 2024 y, a pesar del envión que significó la llegada de Miguel Ángel Russo como entrenador en reemplazo de Leandro "Pipi" Romagnoli, no logra despegarse de los últimos lugares. Es por esto que, de cara al próximo año, el 'Ciclón' ya piensa alternativas para cubrir puestos clave dentro del plantel. Una de esas posiciones es la del arquero: tras los flojos rendimientos de Facundo Altamirano y la noticia de que el club no hará uso de la opción de compra de Gastón 'Chila' Gómez, un inesperado nombre surgió como la posible alternativa para ocupar el arco.

Orlando Gill tiene 24 años, es oriundo de Paraguay y mide 1.96 metros, una característica que lo destaca a la hora de defender pelotas aéreas. Llegó al 'Azulgrana' a préstamo con una opción de compra de 500.000 dólares por el 50% del pase y fue por primera vez al banco de suplentes frente a Banfield, en un duelo correspondiente a la decimosexta jornada del torneo local (fue victoria por 2 a 1 con un doblete de Iker Muniain). Gill tuvo buenas actuaciones en la Reserva, razón por la cual lentamente se ganó un puesto y por la que parecería ser que la institución compraría la totalidad de su ficha.

La trayectoria de Orlando Gill, el arquero de 24 años que es una de las alternativas para el arco de San Lorenzo en 2025

El guardameta tuvo paso por las selecciones juveniles de la 'Albirroja' e incluso llegó a disputar algunos encuentros con la Sub 20. Proveniente de Sportivo San Lorenzo (conjunto que milita en la segunda división), llegó a préstamo al cuadro de Boedo a principios de 2024 y, a base de atajadas, logró ganarse la consideración para estar en la Primera.

Muniain sorprendió sobre su futuro en San Lorenzo tras los rumores de River: "Me di cuenta"

Luego de fuertes rumores que River Plate lo tentó para llevárselo en enero, Iker Munian sorprendió en San Lorenzo y habló sobre su futuro en el club. El español, que cumplió su sueño de jugar en Argentina tras su carrera en Europa, se ganó rápidamente un lugar en el "Ciclón" y hay temor a perderlo. Desde su arribo, el vasco se transformó en un jugador clave en el "Ciclón", no sólo dentro de la cancha sino también fuera, que incluso ya le valieron ganarse la capitanía del equipo con la llegada de Miguel Ángel Russo. Las buenas sensaciones, más allá del momento en la Liga Profesional de Fútbol, son buenas en lo personal, según él mismo lo reconoció.

Muniain sobre San Lorenzo: "Estoy muy feliz de estar acá".

"Estoy muy feliz de estar acá. Yo un día fui como uno de ustedes cuando estuve cuatro o cinco años en la pensión de Athletic Bilbao. Sé lo que es dejar la familia, vivir con otros chicos. Los sacrificios y el esfuerzo que todo requiere", comenzó diciendo Muniain en la rueda de prensa durante la visita a los juveniles de la pensión del club. Además, si bien no se refirió al supuesto llamado que habría recibido del "Millonario", dejó en claro que no piensa marcharse de San Lorenzo. "Desde el primer día que vine aquí me di cuenta que había acertado con la decisión. Estoy muy feliz de pertenecer a este gran club y cada día estoy enamorándome un poco más de este club y de su gente”, comentó.