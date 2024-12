Fue titular en San Lorenzo, pero ahora se va y llega a Racing

Un jugador que fue titular en San Lorenzo se va a Racing.

Un jugador que fue titular en San Lorenzo en reiteradas ocasiones se va y llegará a Racing en el mercado de pases, de cara al 2025. De esta manera, el entrenador Miguel Ángel Russo tendrá una baja importante para el recambio por el futbolista que se sumará al plantel profesional de Gustavo Costas en la pretemporada, aunque lo más probable es que en el club de Avellaneda no sea tenido en cuenta.

El protagonista en este caso es nada menos que Gastón "Chila" Gómez, el arquero de 28 años que se marcha de Boedo porque allí la prioridad la tiene Facundo Altamirano. Además, todo indica que el suplente será el juvenil paraguayo Orlando Gill, quien a los 24 años aparece como una de las grandes promesas a corto y mediano plazo. Y la tercera opción será una joya de las divisiones inferiores azulgranas como Mateo Clemente (22).

El arquero había llegado a préstamo por una temporada al "Cuervo" desde la "Academia" en enero del 2024, sin cargo y con una opción de compra de 1.8 millones de dólares por el 80% del pase. Sin embargo, con la presencia de Altamirano y Gill más los problemas económicos, la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti entendió que lo mejor es no gastar semejante dinero para quedarse con el guardavalla marplatense.

El ex Vélez no tuvo su mejor rendimiento cuando le tocó reemplazar al ex Banfield por diferentes motivos, aunque tampoco desentonó antes de regresar a Avellaneda. Sin embargo, Costas está muy conforme con Gabriel Arias y Facundo Cambeses, por lo que todo indica que Gómez volverá a salir a préstamo a otra institución o directamente Racing venderá un porcentaje de la ficha. De hecho, con la "Acadé" tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2025. Si bien se presentará en la pretemporada, lo más probable es que termine en otro sitio durante enero próximo.

El vigente campeón de la Copa Sudamericana retornará a Avellaneda el viernes 3 de enero para realizarse los chequeos médicos y los exámenes físicos de rutina hasta el domingo 5. Ese mismo día volarán hacia Ciudad del Este (Paraguay) por una semana hasta el 12, cuando regresarán a la Argentina para completar las dos semanas restantes de trabajo, con amistosos incluidos, hasta el debut en la Copa de la Liga Profesional el último fin de semana del mes.

Los números de Chila Gómez en San Lorenzo

14 partidos oficiales.

12 goles recibidos.

3 vallas invictas.

Las estadísticas de Chila Gómez en Racing