El sorpresivo mensaje de Miguel Ángel Russo a los hinchas de San Lorenzo tras firmar contrato: "En la cancha"

El sorpresivo mensaje de Miguel Ángel Russo a los hinchas de San Lorenzo

Miguel Ángel Russo asumió como nuevo DT de San Lorenzo de Almagro este jueves 17 de octubre y dejó un mensaje esperanzador para los hinchas. Con los descensos anulados luego de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino, el "Ciclón" finalmente no correrá riesgo de bajar de categoría, pero el presente del equipo sí significa una preocupación. Es que los de Boedo no levantan cabeza en la Liga Profesional y la llegada del experimentado DT genera ilusión.

El entrenador con pasado en Boca Juniors no se guardó nada cuando le consultaron acerca de las sensaciones de volver al club en el que ya trabajó. El estratega de 68 años que ganó una gran cantidad de títulos a lo largo de su carrera estuvo al frente del plantel desde mediados del 2008 dejando su cargo un año después. En esta segunda etapa buscará revertir la situación que atraviesan sus dirigidos para que San Lorenzo vuelva a resurgir.

"La gente de San Lorenzo siempre está. Hay que responderle en la cancha. Acá nadie gana fácil. Esto es día a día", esbozó en primera instancia el nuevo estratega del "Ciclón". Por otro lado, se mostró contento por esta nueva chance y lanzó: "Las decisiones mías van siempre por la realidad mía, lo que necesito y busco y se dan las cosas. Después lo vivo día a día, permanentemente. Mis nietos están más contentos que yo que voy a estar en capital y los voy a ver más seguido. Tengo parientes y demás que están contentos que esté otra vez en Buenos Aires".

Por útimo, hizo referencia a su llegada a San Lorenzo y el plan a corto plazo: "Fue una decisión del club y mía que me fueron a buscar. Es un momento en el que uno sabe cómo están los clubes, hay que trabajar mucho y me ha tocado siempre esta etapa. Estoy contento de estar acá otra vez. Primero es el próximo partido lo que viene. El hecho de empezar a manejar un plantel, hay que conocerlo y hablar mucho. El tiempo es muy corto en esta etapa. Los últimos años me tocó ser campeón varias veces y gracias a Dios estamos buscando siempre lo mejor. Hay, salir de este momento, esta situación. El fútbol argentino es muy difícil, cada día está muy complicado en muchísimas cosas y uno respeta a todo el mundo".

Cuándo es el debut de Russo en San Lorenzo

El primer encuentro de este segundo ciclo del DT está programado para el domingo 20 de octubre del 2024 a las 19.30 horas frente al Barracas Central de Insúa en el estadio del Nuevo Gasómetro, por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol. El árbitro y la televisación del encuentro están por definirse todavía.

Los primeros partidos de Russo como DT de San Lorenzo

San Lorenzo vs. Barracas Central - Fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol. Independiente Rivadavia de Mendoza vs. San Lorenzo - Fecha 19. Central Córdoba de Santiago del Estero vs. San Lorenzo - Fecha 20. San Lorenzo vs. Estudiantes de La Plata - Fecha 21. Rosario Central vs. San Lorenzo - Fecha 22. San Lorenzo vs. Racing - Fecha 23. River vs. San Lorenzo - Fecha 24. San Lorenzo vs. Belgrano de Córdoba - Fecha 25. Argentinos Juniors vs. San Lorenzo - Fecha 26. San Lorenzo vs. Tigre - Fecha 27.

