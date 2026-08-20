San Lorenzo puede quedarse sin Orlando Gill: la oferta de millones de dólares desde Europa

San Lorenzo podría perder a Orlando Gill, luego de que un equipo de Europa se interese en el arquero con una oferta de millones de dólares.

El futuro de Orlando Gill en San Lorenzo de Almagro vuelve a tomar relevancia luego del interés de dos clubes europeos. Lille apareció como el principal candidato para quedarse con el arquero paraguayo y estaría dispuesto a pagar millones de dólares, aunque la dirigencia del "Ciclón" pretende mejorar la cifra debido a que tiene la mitad del pase.

De acuerdo a información brindada este jueves por TyC Sports, son dos los clubes que siguen de cerca al futbolista de 26 años: Lille, de la Ligue 1 de Francia, y Monza, recientemente ascendido a la Serie A de Italia tras ganar los playoffs de la segunda categoría.

Por estas horas, el conjunto francés es el que corre con ventaja para quedarse con Gill. La propuesta que habría presentado Lille alcanza los 4,5 millones de dólares por el 100% del pase del arquero, quien tiene contrato vigente con San Lorenzo hasta diciembre de 2027.

Más allá del interés y la posibilidad de que Gill dé el salto al fútbol europeo empieza a tomar fuerza, todavía resta resolver un punto que es fundamental para la directiva del conjunto de Boedo: el dinero que finalmente recibiría el club por la transferencia.

Foto: AP.

La postura de San Lorenzo con la oferta

La dirigencia de San Lorenzo no está completamente conforme con la propuesta de Lille. Según informó el medio BolaVip, el principal motivo es que la institución solamente posee el 50% de los derechos económicos de Gill, quien está suspendido de forma previsional en el Torneo Clausura por la expulsión ante Huracán.

Si la operación se cerrara por los 4,5 millones de dólares ofrecidos actualmente, al "Ciclón" le correspondería poco más de dos millones de dólares, mientras que el resto quedaría en manos del grupo que representa al arquero, dueño de la otra mitad de los derechos económicos.

Por eso, la intención de San Lorenzo sería negociar una cifra superior y negociar para que Lille eleve su propuesta, con el objetivo de obtener un ingreso mayor por una pieza que se convirtió en uno de los futbolistas importantes de su plantel. El dinero también tendría un peso significativo para el club debido a las obligaciones económicas que atraviesa. Una transferencia por un monto superior podría representar un alivio para las arcas azulgranas.

Gill ya tendría acordado su contrato con Lille

Más allá de la negociación entre los clubes, existe otro dato que puede resultar determinante para el futuro del arquero paraguayo. Según la información de medios europeos, Gill ya habría alcanzado un acuerdo contractual con Lille. Esto significa que, si San Lorenzo y el club francés consiguen ponerse de acuerdo por la transferencia, la salida del arquero podría quedar encaminada.

Los próximos días serán importantes para conocer si el guardameta continuará defendiendo el arco del Ciclón o si comenzará una nueva etapa de su carrera en Francia. En caso de concretarse la operación, el clásico ante Huracán habría sido el último partido de Gill con la camiseta de San Lorenzo.

Los números de Orlando Gill en San Lorenzo

La posible salida de Gill representaría una baja importante para San Lorenzo por el protagonismo que el arquero adquirió desde su llegada al primer equipo. En total, el paraguayo disputó 63 partidos con la camiseta azulgrana. Durante ese período recibió 48 goles y logró mantener su arco en cero en 30 oportunidades.

Además, acumuló cuatro tarjetas amarillas y fue expulsado una vez. En sus 63 presentaciones permaneció 5.672 minutos en cancha, números que reflejan la continuidad que consiguió en el arco del "Ciclón".