Rosario Central iguala con Corinthians en ida de octavos de la Libertadores

Fútbol - Copa Libertadores - Octavos de final - Partido de ida - Rosario Central vs Corinthians - Estadio Gigante de Arroyito, Rosario, Argentina - 13 de agosto de 2026. Angel Di María de Rosario Central en acción con Kaio Cesar de Corinthians

A Rosario Central le faltó puntería y no pasó del empate sin goles ‌como local ante ‌el Corinthians brasileño el jueves en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Los metimos en un arco y a veces pasan estas cosas que la pelota no entra. Estoy orgulloso de ​lo que ⁠hicimos hoy", dijo Ángel Di María a ‌la televisión local tras el empate.

En ⁠el Estadio Gigante de Arroyito, ⁠Corinthians creó la oportunidad más clara del primer tiempo con un remate de cabeza de Matheus ⁠Bidu que dio en el travesaño.

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El ​popular conjunto de la ciudad ‌de Rosario respondió con un ‌remate del colombiano Jáminton Campaz que tapó ⁠el arquero Hugo Souza.

En el segundo tiempo, Central tuvo el dominio del juego y llevó peligro en varias ocasiones a partir ​del minuto ‌70 a través de Campaz, Ángel Di María y el ingresado Marco Ruben, pero no tuvo puntería para abrir el marcador.

"Es Copa Libertadores y tenés un ⁠rival enfrente que tiene muchísima calidad, pero creo que durante los 90 minutos fuimos superiores y estuvimos cerca de convertir. El fútbol es así, terminó 0-0 y se definirá allá", añadió Di María.

En el otro partido del jueves, Liga Deportiva ‌Universitaria sacó un empate agónico 1-1 en su visita al club brasileño Mirassol en el Estadio Maião de São Paulo.

El gol de Mirassol lo anotó a los 15 minutos Carlos Eduardo, ‌mientras que para el conjunto ecuatoriano convirtió a los 82 minutos Michael Estrada.

Por su parte, la Conmebol ‌reprogramó para ⁠el martes 18 el restante partido de ida de los octavos entre ​Deportes Tolima e Independiente del Valle debido al terremoto que sacudió gran parte de Colombia.

Con información de Reuters