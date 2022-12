Ronaldo niega insultos hacia el DT de Portugal por una sustitución en Mundial

Cristiano Ronaldo negó que hubiera insultado al director técnico de Portugal, Fernando Santos, cuando fue sustituido durante la derrota del viernes por 2-1 ante Corea del Sur en el Mundial, donde ambas selecciones avanzaron a los octavos de final.

Ronaldo, capitán de Portugal, dijo que los comentarios que hizo al abandonar el campo en el minuto 65 fueron dirigidos a un jugador surcoreano.

Los medios de comunicación portugueses afirmaron que el jugador que militó en el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, y dejó el club inglés el mes pasado, pareció reclamar a Santos por la decisión de sustituirlo, utilizando un lenguaje vulgar.

"Lo que pasó fue que antes de mi sustitución el jugador surcoreano me dijo que me fuera rápido, le dije que se callara porque no tiene esa autoridad. No hubo ningún desacuerdo (con el entrenador)", dijo Ronaldo, citado por la prensa portuguesa.

El jugador de 37 años quiere igualar el récord portugués de goles en un Mundial, que ostenta Eusebio, quien marcó nueve en 1966 en Inglaterra, la única Copa del Mundo que disputó.

La semana pasada, Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en cinco mundiales.

Santos, cuestionado por los periodistas sobre el incidente, también dijo que un jugador surcoreano había sido agresivo en sus comentarios hacia el cinco veces ganador del Balón de Oro.

"Vi la interacción con el jugador coreano y no tengo dudas sobre lo que ocurrió", dijo Santos.

(Escrito por William Schomberg. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)