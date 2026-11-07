Rodolfo Arruabarrena recuperó un jugador clave ante Defensa y Justicia

La definición del campeón de la Liga Profesional expone que Boca tendrá un duro partido por delante frente a Defensa y Justicia. Sin embargo, la previa expone que las cosas se le facilitaron a Rodolfo Arruabarrena porque acaba de recuperar a un jugador más que importante para pensar el armado del once que saldrá al campo de juego de la Bombonera con la obligación de conseguir los tres puntos y así dar una vuelta olímpica frente a los hinchas.

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Hasta hace un tiempo, la recuperación de una fractura de peroné podía dejar a un jugador fuera de los campos de juego por al menos un semestre. Sin embargo, la evolución de la medicina provoca que los tiempos se acorten de gran manera y esto dé lugar a que Tomás Aranda sea citado y forme parte de los concentrados para el partido frente al conjunto de Florencio Varela. El portador del número 10 está en condiciones de sumar minutos en caso de que el cuerpo técnico lo desee.

Por otro lado, la lista de concentrados expone que Ángel Romero quedó afuera de la nómina debido a que no se busca incumplir con el reglamento que impide la presencia de seis jugadores extranjeros por equipo en un partido. Mientras que Rodrigo Battaglia y Adam Bareiro se encuentran desafectados. El primero porque padece una molestia muscular y se decidió no arriesgarlo. El segundo necesita de cierto reacondicionamiento físico para estar disponible y sumar minutos en cancha.

Los concentrados de Boca ante Defensa y Justicia

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Tomás Aranda.

Delanteros: Alan Velasco, Leonel Flores, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Enner Valencia.

Lo que necesita Boca para consagrarse campeón de la Liga Profesional

A partir de la temporada 2025, el mejor ubicado en la tabla anual cuenta con la chance de gritar campeón y será reconocido con un título oficial por parte de la AFA. Para la edición 2026 se puede apreciar que Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central disponen de chances concretas para quedarse con el título que está en juego. No obstante, hay un detalle más que importante y ese es que el Xeneize reúne grandes condiciones para gritar campeón.

La primera es que depende de sí mismo para poder consagrarse como el mejor de la Liga Profesional. Esto es producto de que es el primero y una victoria frente a Defensa y Justicia le dará el título de manera automática. Mientras que un empate obliga a revisar lo que suceda en los demás encuentros. Por otro lado, el empate en igualdad de puntos con Argentinos Juniors le dará el título porque la diferencia de gol es favorable para el conjunto de Rodolfo Arruabarrena.