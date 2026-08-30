River visita a Banfield en plena crisis y con Ponzio de DT, tras la salida del Chacho Coudet

Banfield y River Plate se enfrentarán este domingo, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha de la zona B en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El encuentro tendrá un condimento especial por la presencia de hinchas de ambas parcialidades, una postal que vuelve a cobrar protagonismo en el fútbol argentino y que le aportará un marco particular al duelo en el Sur.

Más allá del color de las tribunas, el partido encuentra a los dos equipos con la necesidad de mejorar su posición en el campeonato. Banfield viene de una derrota ante Newell's, mientras que River dejó escapar una ventaja de dos goles frente a Vélez y terminó empatando 2-2 en el Monumental. Para ambos, la séptima jornada representa una oportunidad para recuperar terreno y confianza.

Por dónde ver Banfield contra River

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Banfield y River será transmitido por ESPN Premium.

Cómo llegan ambos equipos al cruce

Banfield llega al compromiso con siete puntos después de seis fechas. El equipo del Sur tuvo un comienzo irregular, con dos triunfos, un empate y tres derrotas. Luego de caer ante Huracán en el debut, consiguió recuperarse frente a Sarmiento y posteriormente igualó con Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, volvió a perder ante Belgrano antes de lograr una importante victoria como visitante frente a Racing.

El último capítulo no fue positivo para el Taladro. En su visita a Newell's, cayó 2-1 y volvió a quedar expuesto por algunos problemas que le impidieron sostener una mayor regularidad durante el campeonato. Ahora tendrá la posibilidad de reencontrarse con la victoria en condición de local y, al mismo tiempo, acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.

El Millonario necesita sumar de a tres.

River, en tanto, suma ocho unidades y tampoco atraviesa el inicio de campeonato que esperaba. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas. Después de un arranque complicado, con caídas ante Barracas Central y Gimnasia, logró encaminarse con triunfos frente a Tigre y Argentinos Juniors.

Sin embargo, el empate ante Vélez volvió a dejar interrogantes. River ganaba 2-0 en el Monumental y parecía tener el partido controlado, pero terminó cediendo terreno y permitió la reacción del conjunto de Liniers. El 2-2 final significó dejar escapar dos puntos y mantener al equipo fuera de los principales puestos de clasificación de su zona.