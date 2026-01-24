Ver River vs. Barracas Central en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Sebastián Driussi, el nueve inicial para Gallardo.

River Plate se prepara para lo que será el comienzo del torneo Apertura 2026. El arranque de la competencia oficial para el elenco dirigido por Marcelo Gallardo, que viene de disputar dos partidos amistosos en Uruguay frente a Millonarios de Bogotá y Peñarol de Montevideo, como parte de su preparación de pretemporada. Encuentros que le sirvieron para probar jugadores y tomar ritmo futbolístico de cara a lo que se viene. Este sábado tendrá su debut frente a Barracas Central de visitante, en donde llega con varias dudas en su once inicial.

Para este primer semestre llegaron hasta el momento Aníbal Moreno (Palmeiras), Fausto Vera (Atlético Mineiro) y Matías Viña (Flamengo), tres futbolistas que provienen del Brasileirao. Y perdió jugadores experimentados como Enzo Pérez, Nacho Fernández y Miguel Borja, entre otros. Los tres refuerzos están disponibles para el partido contra el Guapo, un equipo con el que también compartirán torneo este año en la Copa Sudamericana y que promete ser un duro escollo.

Cuándo y cómo ver River contra Barracas Central online de forma legal

Ver el partido de forma pirata por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la manera correcta es realizarlo por los canales oficiales. En este caso, los lugares en los que se podrá ver el partido entre Barracas Central y River Plate será el siguiente:

Fecha: Sábado 24 de enero.

Hora: 17 horas.

Transmisión TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

De qué forma llega River

El Millonario llega con varias dudas al encuentro frente a Barracas Central. Por un lado el arquero está en duda. Franco Armani viene hace 20 días recuperándose de un desgarro y llega con lo justo para este partido, por lo que su lugar puede ser ocupado por Santiago Beltrán, que viene de ser figura en el encuentro amistoso contra Peñarol y aparece como una opción interesante para el equipo de Marcelo Gallardo.

Franco Armani está en duda.

Por otra parte, en defensa Marcos Acuña no llegaría en condiciones para ser titular, por lo que arrancaría como lateral izquierdo titular Matías Viña. El mediocampo lo armaría con los dos nuevos refuerzos, Aníbal Moreno y Fausto Vera, aunque no se descarta la posibilidad de que esté Kevin Castaño, un jugador que no rindió hasta ahora, pero que goza de oportunidades con el "Muñeco". La delantera, en tanto, tiene a Juan Fernando Quintero de enlace y, por delante de él, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maxi Salas.