Chau River: quién es el último "héroe de Madrid" que se va a otro club del fútbol argentino

Quién es el último "héroe de Madrid" que se va de River Plate: dónde jugará en el fútbol argentino.

Otro futbolista dejó River Plate en este mercado de pases y firmará en las próximas horas con otro equipo del fútbol argentino. Se trata de Gonzalo Martínez, quien no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo en 2026 y se encontraba con el pase en su poder tras quedar libre en diciembre; el "Pity", que había regresado al club en agosto de 2023 después de un paso por la Major League Soccer y otro por Arabia Saudita, seguirá su carrera en Tigre, según informó el periodista Germán García Grova.

El contrato del volante ofensivo de 32 años con el conjunto de Victoria será por 18 meses, hasta junio del 2027. En este nuevo equipo, el ex Huracán, Atlanta United y Al-Nassr tendrá la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana, para la cual los dirigidos por Diego Dabove se clasificaron gracias a su posición en la tabla anual.

Por qué Gallardo decidió no tener en cuenta al "Pity" Martínez para 2026

Lo primero a señalar es que se trató de una decisión de Marcelo Gallardo que desde su regreso al Millonario notó que el volante no reunía las condiciones físicas necesarias para ganarse un puesto dentro del once titular. Mientras que las estadísticas exponían que había sufrido dos roturas de ligamentos cruzados y que no lograba sumar 90 minutos desde la temporada 2022. Esto último es algo más que preocupante.

Por ende, la decisión de dejar libre al "Pity" Martínez puede decirse que se trató de algo razonable por parte de River porque no podía contarlo como una alternativa verdadera. Una consideración que también está presente en los demás equipos, debido a que pasan los días y el jugador se mantiene alejado de los campos de juego. Un detalle no menor en la semana que los clubes del fútbol argentino regresaron a las prácticas para afrontar la pretemporada.

El "Pity" jugó 31 partidos desde su vuelta en agosto de 2023, muy marcado por las lesiones: en ese período marcó dos goles y dio seis asistencias.

Los números del 'Pity' Martínez con la camiseta de River Plate

193 partidos disputados.

37 goles.

42 asistencias.

10 títulos.

Cómo fue el mercado de pases de River Plate

El club cerró dos refuerzos importantes para fortalecer el mediocampo, uno de los puntos bajos en lo que respecta a rendimiento que tuvo en el 2025: Fausto Vera, mediocampista central llegado a préstamo desde Atlético Mineiro, y Aníbal Moreno, comprado a Palmeiras, con contrato hasta 2029. Además, se sumó Matías Viña en la defensa por una temporada, con opción obligatoria de compra si se cumplen ciertos objetivos deportivos.

Por el lado de las salidas, el 'Millonario' tuvo varias bajas importantes, producto de la "limpieza" que Gallardo realizó en el plantel: jugadores como Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Borja quedaron libres y se marcharon a nuevos destinos, mientras que otros como Federico Gattoni regresaron a sus clubes (Sevilla) tras préstamos. Además, futbolistas como David Martínez y Tiago Serrago regresaron de sus préstamos y fueron cedidos de nuevo (a Defensa y Justicia y Tigre, respectivamente), y Tomás Nasif fue cedido a Platense luego de volver de Banfield. También hubo cesiones como la de Juan Bautista Dadín a Independiente Rivadavia para ganar experiencia.

Fixture completo de River en el Apertura 2026

River debutará como visitante ante Barracas Central el sábado 24 de enero a las 17:00 en el Estadio Claudio Tapia. El calendario confirmado de River para el Apertura 2026 es el siguiente:

Fecha 1 - Barracas Central vs. River - Sábado 24 de enero, 17hs.

Fecha 2 - River vs. Gimnasia (LP) - Miércoles 28 de enero, 20hs.

Fecha 3 - Rosario Central vs. River - Domingo 1 de febrero, 21:30hs

Fecha 4 - River vs. Tigre - Sabado 7 de febrero, 20hs.

Fecha 5 - Argentinos Juniors vs. River - Jueves 12 de febrero, 21hs.

Fecha 6 - Vélez vs. River (interzonal) - Domingo 22 de febrero, 18:30hs.

Fecha 7 - River vs. Banfield - Semana del 25 de febrero.

Fecha 8 - Independiente Rivadavia vs. River - Fin de semana del 1 de marzo.

Fecha 9 - River vs. Atlético Tucumán - Fin de semana del 8 de marzo.

Fecha 10 - Huracán vs. River - Semana del 11 de marzo.

Fecha 11 - River vs. Sarmiento - Fin de semana del 15 de marzo.

Fecha 12 - Estudiantes de Río Cuarto vs. River - Fin de semana del 22 de marzo.

Fecha 13 - River vs. Belgrano - Fin de semana del 5 de abril.

Fecha 14 - Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.

Fecha 15 - River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.

Fecha 16 - River vs. Aldosivi - Fin de semana del 26 de abril.

Los horarios y fechas exactas de las jornadas restantes se irán confirmando semana a semana según lo disponga la AFA y los derechos de transmisión.