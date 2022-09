Un ídolo de River liquidó a Marcelo Gallardo: "Juega mal"

La derrota de River en el Superclásico contra Boca caló hondo en el club de Núñez y, sorpresivamente, las fuertes críticas incluyen a Marcelo Gallardo. De hecho, un ídolo de la institución cruzó al entrenador luego del mal rendimiento mostrado en La Bombonera, en un partido que terminó 1-0 para el local con el gol de Darío Benedetto.

En esta oportunidad, el que fulminó al "Muñeco" fue nada menos que Antonio Alzamendi, un exjugador uruguayo que es ídolo y fue multicampeón con esta camiseta. El exdelantero se molestó con el técnico por la caída en el choque más importante para los hinchas y lo hizo saber en la entrevista con D-Sports Radio.

Alzamendi, ídolo de River, fulminó a Gallardo: "Juega mal"

En el diálogo con el programa deportivo, el exatacante de 66 años opinó que "River juega mal" y que "los cambios hacen que el equipo no tenga la misma fuerza". Para colmo, también cuestionó los refuerzos elegidos por el DT y por el secretario técnico Enzo Francescoli en los últimos mercados de pases.

Acerca de ese tema, el exfutbolista remarcó que "no es la primera vez que pasa que vienen jugadores a un equipo grande y no rinden como lo hacían en el equipo chico". Igualmente, para no ser tan duro con el ídolo que está en el banco, aclaró que "hay que tenerle paciencia a Gallardo".

Ya en la charla con la radio AM 870, señaló que "hacía ocho años venía ganando River". "Es importante haber perdido los últimos dos clásicos, pero creo que River está para competir. Cuando las aguas están turbias, hay que tener la calma que se tuvo siempre", añadió.

Sobre la modificación del esquema táctico y de los jugadores que dispuso "El Muñeco" para el cotejo en La Boca, Alzamendi profundizó: "Me sorprendió el planteo de Gallardo por los ´9´ que venía utilizando desde que llegó. Estaba en busca del ´9´ y no lo usó. Son decisiones que toma el técnico en momentos determinados. Quizás confíó mucho en atacar por afuera".

Con relación a Lucas Beltrán, Matías Suárez y Miguel Borja, el uruguayo indicó que "quizás no le están ridiendo los ´9´ o les tomaron la mano". Sobre los niveles individuales, elogió a un compatriota suyo: "De lo que veo, no tengo dudas que (Nicolás) De la Cruz es el mejor, es un jugador todo terreno. Cuando llegó a River, muchos pensaron que era un paquete y yo dije que debían esperarlo".

Alzamendi, multicampeón e ídolo de River.

Por último, sobre "El Muñeco", el charrúa expresó: "Yo creo que Gallardo tiene todas las condiciones para seguir. No opino ahora, porque cuando dije que tenía que irse salió campeón de nuevo". "Ganar y ganar es algo muy importante en el fútbol, pero no siempre se sale campeón. Son ocho años muy buenos", completó.

Los números de Alzamendi en River

El exfutbolista tuvo dos etapas en "El Millonario": 1982-1983 y 1986-1988. En total, disputó 100 partidos oficiales con 43 goles y 4 títulos. Además, fue el autor del gol de la única Copa Intercontinental obtenida por el club en su historia frente a Steaua Bucarest de Rumania en 1986.