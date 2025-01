Se plantó: un jugador que busca Gallardo se cansó de las negociaciones y quiere jugar en River

Se plantó: un jugador que busca Gallardo se cansó y quiere jugar en River

River Plate sigue en búsqueda de refuerzos en este mercado de pases y uno de los principales apuntados tomó una tajante decisión con respecto a su futuro. Mientras tanto la dirigencia como Marcelo Gallardo aguardan porque las negociaciones lleguen a buen puerto para contar con el futbolista, fue este último el que se plantó en su club y dejó en claro cuáles son sus intenciones. Por supuesto, ahora dependerá de lo que suceda en las próximas horas.

Es que el "Millonario" debutará el sábado 25 de enero contra Platense en Vicente López y el DT quiere contar con todos los jugadores que pidió. Ante esta situación, el defensor Lucas Esquivel sueña con jugar en el plantel de Núñez que lidera el "Muñeco" y una semana antes del compromiso sorprendió a todos en el Athletico Paranaense de Brasil. Es que espera que dicho equipo acepte la ofera de River, lo cual todavía no sucedió.

El elenco brasileño disputó este sábado el duelo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Paranaense 2025 contra el Azuriz y el defensor con pasado en Unión de Santa Fe no apareció como titular. El hecho que llamó la atención es que tampoco ocupó un lugar en el banco de los suplentes y esto generó aún más expectativas con su posible llegada al "Millonario". Cabe destacar que desde Núñez metieron presión a su par de Brasil ya que les dieron tiempo de contestar hasta el este domingo por la oferta por 4 millones y medio de dólares por el 80% del pase.

Lucas Esquivel, en la mira de River Plate

Los números de Lucas Esquivel en su carrera

Clubes : Unión de Santa Fe y Athletico Paranaense de Brasil.

: Unión de Santa Fe y Athletico Paranaense de Brasil. Partidos jugados : 133.

: 133. Goles : 3.

: 3. Títulos: Campeonato Paranaense en 2024.

Sorpresa en River: el "tapado" que quiere Gallardo como refuerzo si no llega Esquivel

River Plate continúa más activo que nunca en el mercado de pases del fútbol argentino y Marcelo Gallardo espera por el acuerdo con Lucas Esquivel, jugador que viene de descender con Athletico Paranaense de Brasil. La negociación con el lateral izquierdo con pasado en Unión de Santa Fe y la Selección Argentina Sub 23 todavía no se concretó, pero el DT ya busca a un posible reemplazo. El nombre trascendió en las últimas horas y restará que avancen las negociaciones por el jugador en caso de que el principal candidato no llegue.

Tras la partida de Enzo Díaz al San Pablo, sólo Marcos "Huevo" Acuña y Milton Casco quedaron como los futbolistas a ocupar el puesto, pero el "Muñeco" quiere a un tercero. El apuntado es nada más y nada menos que Julián Aude, exhombre de Lanús que viste los colores de Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos. Si bien será difícil que se lleve a cabo su salida del reciente campeón de la MLS, lo cierto es que en el "Millonario" se ilusionan con la chance de contar con el joven defensor de 21 años.

¿Quiénes son los refuerzos de River en 2025?