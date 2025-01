Sorpresa en River: el "tapado" que quiere Gallardo como refuerzo si no llega Esquivel

El "tapado" que quiere Gallardo en River como refuerzo si no llega Esquivel

River Plate continúa más activo que nunca en el mercado de pases del fútbol argentino y Marcelo Gallardo espera por el acuerdo con Lucas Esquivel, jugador que viene de descender con Athletico Paranaense de Brasil. La negociación con el lateral izquierdo con pasado en Unión de Santa Fe y la Selección Argentina Sub 23 todavía no se concretó, pero el DT ya busca a un posible reemplazo. El nombre trascendió en las últimas horas y restará que avancen las negociaciones por el jugador en caso de que el principal candidato no llegue.

Tras la partida de Enzo Díaz al San Pablo, sólo Marcos "Huevo" Acuña y Milton Casco quedaron como los futbolistas a ocupar el puesto, pero el "Muñeco" quiere a un tercero. El apuntado es nada más y nada menos que Julián Aude, exhombre de Lanús que viste los colores de Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos. Si bien será difícil que se lleve a cabo su salida del reciente campeón de la MLS, lo cierto es que en el "Millonario" se ilusionan con la chance de contar con el joven de 21 años.

Por supuesto, el pretendido en un principio es Esquivel, ya que lo que busca el entrenador es un futbolista que se destaque más por la proyección que por la marca y sea rápido. Igualmente, tendrán que esperar que el conjunto brasileño acepte la oferta de River en este mercado de pases luego de recibir dos respuestas negativas. Mientras esto no suceda, tratarán de convencer a Aude para llegar al club y el monto no sería un problema para los de Núñez. De hecho, se estima que la dirigencia del "Millonario" se verá obligado a desembolsar una suma cercana a los 3 millones y medio de dólares, lo cual es menor a lo que desde Paranaense piden por el defensor que también fue convocado por Lionel Scaloni en agosto del 2023 y pocos meses después disputó el Preolímpico en Venezuela.

Julián Aude, el apuntado por Marcelo Gallardo para River

Los números de Julián Aude en su carrera

Clubes : Lanús y LA Galaxy de Estados Unidos.

: Lanús y LA Galaxy de Estados Unidos. Partidos jugados : 107.

: 107. Goles : 3.

: 3. Asistencias : 4.

: 4. Títulos: MLS Conferencia Oeste y Major League Soccer 2024 con Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos.

¿Cuáles son las bajas de River en el 2025?

Además de la inminente partida del juvenil Daniel Zabala, cedido a Huracán, se fueron los siguientes jugadores de la entidad de Núñez:

Claudio "Diablito" Echeverri (a Manchester City de Inglaterra).

(a Manchester City de Inglaterra). Robert "Sicario" Rojas (volvió de Vasco da Gama de Brasil y fue vendido a Olimpia de Paraguay).

(volvió de Vasco da Gama de Brasil y fue vendido a Olimpia de Paraguay). Enzo Díaz (préstamo a San Pablo de Brasil).

(préstamo a San Pablo de Brasil). Tobías Leiva (préstamo a Aldosivi de Mar del Plata).

(préstamo a Aldosivi de Mar del Plata). Nicolás Fonseca (a León de México).

(a León de México). Adam Bareiro (a Al-Rayyan de Qatar).

(a Al-Rayyan de Qatar). Agustín Sant'Anna (a Bragantino de Brasil).

¿Quiénes son los refuerzos de River en 2025?