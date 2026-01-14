River recibió una oferta de 12 millones de dólares por una figura: la respuesta de Gallardo

River Plate recibió una oferta de 12 millones de dólares desde Brasil por Facundo Colidio y Marcelo Gallardo tomó una decisión clave en el mercado de pases.

En pleno movimiento del mercado de pases, River Plate recibió una propuesta que sacudió Núñez: un club de Brasil ofertó 12 millones de dólares por Facundo Colidio. El delantero es una pieza clave en el esquema de Marcelo Gallardo y, pese al alto monto, la respuesta del club fue contundente. La decisión expone la postura deportiva del DT y marca el rumbo del plantel de cara a lo que viene.

Mientras River trabaja para cerrar más refuerzos y terminar de armar el plantel, apareció una propuesta inesperada desde el fútbol brasileño. Según informó TyC Sports, un club de Brasil, cuyo nombre no trascendió, presentó una oferta formal de 12 millones de dólares por el 100% del pase de Colidio.

El monto llamó la atención dentro y fuera del club. No solo por tratarse de una cifra elevada para el mercado sudamericano, sino también porque el delantero es considerado uno de los nombres fundamentales para Gallardo en el frente de ataque. A pesar de la magnitud de la propuesta, River Plate respondió de forma tajante.

La respuesta de River a la oferta por Colidio y la postura de Gallardo

La dirigencia, en sintonía con el cuerpo técnico, decidió rechazar la oferta y no avanzar en ninguna negociación. Para el entrenador, el exjugador de Boca y Tigre es intransferible en este momento del mercado de pases.

El entrenador entiende que perder a uno de sus atacantes más importantes alteraría el funcionamiento del equipo, especialmente en una temporada en la que River apunta a ser protagonista tanto en el plano local como internacional. La negativa también envía un mensaje puertas adentro: el proyecto deportivo está por encima de una venta, incluso cuando se trata de cifras significativas.

Un contrato blindado y una cláusula récord

La decisión de River se apoya también en lo contractual. En julio de 2025, el club renovó el vínculo de Colidio hasta el 31 de diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Ese monto representó un salto considerable respecto al contrato anterior, que contemplaba una cláusula cercana a los 20 millones. El nuevo blindaje no solo protege al club ante intereses externos, sino que refuerza la idea de que Colidio es una apuesta central del ciclo Gallardo.

Cabe recordar que meses atrás, equipos como Flamengo y Stuttgart habían seguido de cerca al delantero, cuando su cláusula era considerablemente menor y más accesible para el mercado europeo y brasileño.

El rol de Colidio en el equipo ideal de River

Más allá de los números, la importancia de Colidio se explica dentro de la cancha. El delantero fue el socio que mejor se entendió con Sebastián Driussi, formando la dupla ofensiva preferida de Gallardo: velocidad, asociación, movilidad y gol.

Esa sociedad se convirtió en una de las principales armas del equipo, hasta que la lesión de Driussi obligó al DT a buscar alternativas. En ese contexto, Maximiliano Salas apareció como una solución interesante para acompañar a Colidio, aunque sin modificar la valoración que el entrenador tiene sobre el ex Tigre. Para Gallardo, Colidio no sólo aporta goles, sino también dinámica, presión alta y lectura táctica, aspectos que considera irremplazables en este tramo de la temporada.