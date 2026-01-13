Se filtró cómo sería la nueva camiseta de River para 2026: la foto

Se conocieron còmo serán las nuevas camisetas de River.

Como cada año, los equipos se renuevan y presentan nuevas indumentarias. Una costumbre habitual de las marcas, que tiene como fin generar más ventas y renovar con algún sello distintivo lo que son las camisetas tradicionales y alternativas que tiene cada club. Así es que a principio de temporada o después de un receso se suelen presentar versiones renovadas de algunas camisetas.

Hay casos en los que es más sencillo hacer cambios grandes en la camiseta titular, como cambiar el orden de los colores o hasta la forma. A veces, se puede jugar con las mangas y en otros, con los colores complementarios. En el caso de River Plate, la tradicional banda roja de su indumentaria presentará un cambio importante en 2026 y una foto filtrada lo demuestra.

Cómo será la nueva camiseta titular de River en 2026

El sitio Footy Headlines dio a conocer la nueva camiseta titular y suplente de River. Se trata de una página que brinda noticias exclusivas sobre equipamiento de fútbol, especializado en filtrar y revelar las nuevas camisetas, botas, logotipos y otros artículos de las principales marcas y equipos antes de sus lanzamientos oficiales, por lo que una referencia clave al dar desde lanzamientos oficiales hasta filtraciones de temporadas futuras.

Así será la nueva camiseta principal de River.

Lo distintivo que presentan ambas camisetas como sello diferente es la importante presencia que tendrá el negro en las mismas. En el caso de la camiseta titular tradicional del club, se suman detalles como el de dos líneas negras que acompañan la banda roja en la misma dirección, atravesando de izquierda a derecha el torso de quien se la ponga. A ello hay que sumarle que el cuello también será negro y estilo chomba, y habrá un agregado negro sobre las mangas, respetando el resto de la camiseta igual que siempre.

La camiseta filtrada saldrá pronto a la venta.

Así será la camiseta suplente de River

En el caso de la camiseta suplente, la misma presenta bastones gruesos rojos y blancos horizontales, uno de los formatos clásicos que presentan las alternativas del Millonario. Pero en este caso se suma que tendrán delgadas líneas negran también puestas de forma vertical y atravesando la manga de la remera, como toques distintivos.

La nueva camiseta alternativa de River.

También estarán presentes laa tres rayas de gran tamaño en los hombros presentes en diferentes èpocas por la marca, estrenadas en las presentaciones de camisetas para la Copa del Mundo de 2026 antes de ser adoptadas por los principales clubes. Algo que ayuda a darle mayor visibilidad a la marca, mientras que otra novedad destacable es el cambio en la tecnología de los tejidos. Adidas pasará de Heat.Rdy al sistema Climacool.